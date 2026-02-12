4 Comments

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado este jueves la licencia para acometer las obras de ampliación del restaurante El Sitio, ubicado en la calle Infanta Isabel, según ha anunciado el alcalde, José Mazarías, en rueda de prensa.

La ampliación permitirá incorporar al establecimiento el espacio que anteriormente ocupaba el conocido bar La Gua Gua, lo que supondrá un aumento de la superficie del local y de su capacidad.

Una actuación que responde a la demanda existente en la zona, al tratarse de un espacio de hostelería con amplia afluencia de público. La intervención permitirá unificar ambos locales y adaptar el nuevo espacio a la normativa vigente.

Con esta aprobación administrativa, el establecimiento podrá iniciar las obras una vez cumplidos los trámites técnicos correspondientes.