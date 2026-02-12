4 Comments

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado este jueves la licencia para acometer las obras de ampliación del restaurante El Sitio, ubicado en la calle Infanta Isabel, según ha anunciado el alcalde, José Mazarías, en rueda de prensa.
La ampliación permitirá incorporar al establecimiento el espacio que anteriormente ocupaba el conocido bar La Gua Gua, lo que supondrá un aumento de la superficie del local y de su capacidad.
Una actuación que responde a la demanda existente en la zona, al tratarse de un espacio de hostelería con amplia afluencia de público. La intervención permitirá unificar ambos locales y adaptar el nuevo espacio a la normativa vigente.
Con esta aprobación administrativa, el establecimiento podrá iniciar las obras una vez cumplidos los trámites técnicos correspondientes.
12 febrero, 2026
Me alegro un monton por Juan y por Julian. Muchos años de saber hacer da sus frutos.
Solo les haria una petición. Eliminar los turnos de comidas por favor¡¡¡¡ Aunque sea solo para los segovianos. Es el peor invento que se ha podido hacer en el mundo de la restauracion.
12 febrero, 2026
Me apunto. A la felicitación y a la petición de suprimir los turnos.
12 febrero, 2026
Buena decisión, ahora sólo falta que bajen los precios para los segovianos que cada día resulta más difícil subir a la calle de los bares a tomar una caña.
12 febrero, 2026
En adelante, entiendo que podrán cumplir la ordenanza y los clientes dejarán de consumir en la calle.