La Semana Santa de Palazuelos ya tiene imagen

La Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Paz y Concordia, María Santísima de la Salud y Esperanza y Santa Cecilia presentó este domingo el cartel anunciador de la Semana Santa 2026 de Palazuelos de Eresma en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, sede canónica de la corporación.

El acto contó con la presencia del párroco y director espiritual de la hermandad, así como con representantes del equipo de Gobierno municipal, que destacaron el papel que la asociación está adquiriendo en la vida social y religiosa del municipio.

El cartel es obra de Manu Rodrigo, hermano y costalero de la propia hermandad. La composición sitúa como eje central la imagen titular cristífera de la corporación, “El Señor de La Paz y Concordia”, y contextualiza el momento iconográfico de la Sentencia, tomando como base una fotografía de la sagrada imagen.

La escena se ambienta en una recreación del Palacio de Poncio Pilato. Para la construcción del entorno, el autor ha empleado herramientas de diseño digital que permiten integrar con detalle el pasaje bíblico en el que el precepto romano dicta sentencia sobre Jesús de Nazaret.

Con esta obra, la Hermandad de la Paz anuncia la llegada de los actos centrales de la Semana Santa en Palazuelos de Eresma, consolidando una celebración que en los últimos años ha ido ganando presencia dentro del calendario festivo y religioso de la localidad.