Consulta si te ha tocado mesa electoral el 15 de marzo

En un pleno extraordinario celebrado hoy, el Ayuntamiento ha realizado el sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales que se constituirán con motivo de las próximas elecciones al Gobierno Autonómico, previstas para el 15 de marzo. En total, han sido designadas 567 personas que integrarán las 63 mesas electorales distribuidas en los distintos colegios del municipio.

El procedimiento se ha llevado a cabo mediante la base de datos del Censo Electoral y la aplicación informática Ida Celec, ambas facilitadas por la Oficina del Censo Electoral. Para cada mesa se ha seleccionado un presidente, un vocal primero y un vocal segundo, así como sus correspondientes suplentes.

Según los datos de la Oficina del Censo Electoral, el número total de electores en el municipio de Segovia a 1 de noviembre de 2025 asciende a 39.877. De ellos, 38.113 están inscritos en el CER (Censo Electoral de Españoles Residentes en España) y 1.764 en el CERA (Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes que viven en el extranjero).

El sorteo se ha efectuado entre los electores inscritos en el CER que cumplen los requisitos legales para formar parte de una mesa electoral —tener menos de 70 años y saber leer y escribir—, lo que supone un total de 28.058 personas.

Las listas con las personas designadas serán remitidas a la Junta Electoral de Zona. En su nombre, el Ayuntamiento enviará las notificaciones por correo a los interesados, que las recibirán a lo largo de esta semana. Las personas mayores de 65 años podrán presentar su renuncia en el plazo de siete días desde la recepción de la notificación.

Asimismo, quienes deban excusar su participación y puedan acreditarlo dispondrán de un plazo de siete días, a contar desde la recepción de la notificación oficial, para presentar la documentación correspondiente ante la Junta Electoral de Zona de Segovia, situada en la avenida Gerardo Diego, nº 3, en el nuevo edificio de los Juzgados.

Las personas interesadas en comprobar si han sido designadas miembros de mesa para la jornada electoral del 15 de marzo de 2026 pueden consultarlo en el siguiente enlace: https://elecciones.segovia.es/