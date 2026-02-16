Cerca de 500 médicos de la provincia de Segovia están llamados a secundar desde este lunes 16 de febrero la primera de las huelgas semanales convocadas en la sanidad pública, en protesta por el borrador del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad.

El sindicato CESM Segovia mantiene su oposición al acuerdo firmado entre el Ministerio y los sindicatos mayoritarios y confirma que los paros se desarrollarán durante cinco días al mes hasta junio. Entre el 16 y el 20 de febrero están convocados los profesionales médicos tanto de Atención Primaria como de atención hospitalaria en la provincia. Según detalla el sindicato, esta será la primera de varias semanas de huelga previstas si no se produce una rectificación ministerial. Las siguientes convocatorias se extenderán del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

El secretario general de CESM-Segovia, José Ignacio Verdú, recuerda que “ya la anterior convocatoria tuvo un gran éxito de seguimiento por lo que nos extraña que el Ministerio no haya rectificado en su voluntad de seguir adelante” y añade: “Esperemos no tener que agotar estos cinco meses de protestas y que nos sentemos a negociar un nuevo proyecto”.

El conflicto gira en torno a varios aspectos del nuevo Estatuto Marco. El colectivo reclama un marco propio de negociación y rechaza especialmente lo relativo a la jornada laboral y a la clasificación profesional. En relación con la jornada, el sindicato sostiene que el nuevo texto “no ha mejorado en absoluto, pues mantiene jornadas de hasta 45 horas semanales, ampliables incluso más si hiciera falta”. En cuanto a la clasificación profesional, consideran que su nivel de formación y responsabilidad “exige una mayor consideración, lo que llamamos el grado A1Plus, ya que somos nosotros los que diagnosticamos, tratamos, prescribimos y operamos a los pacientes”, señala Verdú.

Desde CESM Segovia se apunta además a un “hartazgo de los médicos porque la realidad lleva años encallada”, en un contexto en el que, según recuerdan, las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas.

Durante los días de huelga, los servicios mínimos serán superiores a los de un festivo y quedarán garantizadas las urgencias y los tratamientos no demorables. El secretario provincial del sindicato pidió disculpas a la ciudadanía al señalar que “nos duele muchísimo tomar estas medidas”, pero defendió que “estamos luchando no solo por nuestros derechos, sino para que la calidad asistencial no se vea deteriorada con unas medidas que harían daño a medio y largo plazo”.