Cambios en el transporte urbano con motivo de la ‘Monumental’

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la empresa AVANZA, concesionaria del servicio de transporte urbano, ha previsto para este domingo 15 de febrero una serie de modificaciones en los horarios y los recorridos de las líneas de autobús con el fin de compatibilizar el transporte público con la celebración de la XIV Carrera Monumental Innoporc “Ciudad de Segovia”, que dará comienzo a las 11.00 horas en el Acueducto.

Desde las 10.45 horas hasta las 11.15 horas, aproximadamente, el tráfico se regulará en la plaza de Artillería. Durante ese intervalo, todos los autobuses efectuarán parada en la correspondiente a la línea 11, situada en Vía Roma, junto a la parada de taxis.

Las líneas que suben a Colón -1, 2, 3, 5 y 8 – entre las 11.15 y las 12.45 horas finalizarán e iniciarán su recorrido en la parada del Acueducto, frente al restaurante Casares.

Por su parte, la línea 10 quedará suspendida desde las 10.17 horas hasta las 14.40 horas, reanudando el servicio por la tarde con total normalidad y conforme a su horario habitual.

La prueba deportiva afectará también a la línea 6 entre las 11.15 horas y las 12.00 horas. Durante ese periodo, los autobuses no podrán acceder al Paseo del Salón, por lo que iniciarán y concluirán su recorrido en la parada de Ezequiel González. En consecuencia, quedarán suprimidas temporalmente las paradas de Sancti Spiritu y Paseo del Salón en esa franja horaria.

Se informará de todas estas modificaciones en las paradas afectadas, así como en la página web de AVANZA y en la aplicación del Transporte Urbano de Segovia.