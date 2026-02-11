El PP acusa al PSOE de “frivolidad” en la negociación del presupuesto municipal

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia ha respondido este lunes a las críticas del PSOE y ha lamentado la “frivolidad de los concejales socialistas” en la negociación del presupuesto municipal de 2026, al considerar que han convertido la reunión de trabajo en “un foro improductivo” en el que “no se ha tratado ninguno de los aspectos del proyecto económico”.

Según el comunicado del Grupo Popular, los socialistas acudieron al encuentro convocado por el concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, con una serie de “exigencias” que, a su juicio, “no tienen nada que ver con el futuro de la ciudad” y que evidencian “la incoherencia de los planteamientos del grupo de la oposición municipal”. El PP sostiene que el PSOE únicamente busca “aparentar tener algún interés en este asunto”, cuando en realidad “sólo pretende justificarse ante los segovianos”, algo que, añade, se refleja en su “inmediata comparecencia ante los medios de comunicación”.

El Grupo Popular critica que el PSOE haya planteado condiciones de carácter político y haya puesto el foco en impuestos como el IBI o la tasa de basuras, cuando, según recuerda, “fue ese grupo, junto al resto de la oposición, el que rechazó la propuesta de bajada generalizada de los impuestos para todos los segovianos”. En este sentido, afirma que “el PSOE es responsable directo de esos precios”.

También considera contradictorio que los socialistas exijan una reducción del coste político del Ayuntamiento cuando, según el PP, “nunca ha renunciado a las partidas que recibe como Grupo político municipal”. El comunicado subraya que el PSOE “tuvo ocasión de hacerlo, como sí hizo el Grupo Popular y otros como IU, pero optó por lo contrario”.

El PP concluye haciendo un llamamiento al grupo socialista para que “evite las estrategias partidistas que no benefician a los segovianos” y apueste por “negociaciones reales, serias y centradas en los presupuestos” como herramienta para el progreso de la ciudad. En este sentido, los concejales populares reiteran su “voluntad de alcanzar un acuerdo mayoritario con todos los grupos para la aprobación de las cuentas municipales” y aseguran que “mantienen abiertos todos los canales de negociación”.