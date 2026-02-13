4 Comments

Escobar defendió que Segovia no puede dar por sentado su atractivo patrimonial. “El turista ha cambiado”, afirmó. Según explicó, cada vez hay más visitantes que buscan interactuar y permanecer más tiempo en el destino. En este sentido, destacó el crecimiento de las pernoctaciones, que han alcanzado cifras récord, diferenciando claramente entre quienes duermen en la ciudad y quienes la visitan solo unas horas. “Para nosotros eso es el turismo de calidad, gente que pasa tiempo con nosotros”, subrayó.

Ese modelo, explicó, implica diversificar la oferta. No se trata únicamente del eje Acueducto-Catedral-Alcázar, sino de poner en valor los entornos naturales del Eresma y el Clamores, el patrimonio industrial, la artesanía, la gastronomía o el turismo deportivo y activo. “Tenemos una cantidad de diferentes formatos de turismo donde tenemos productos y ese producto también tenemos que mostrarle y ofrecérselo a ese turista que quiere casarse con nosotros más tiempo”, afirmó en una de las reflexiones más amplias de la entrevista.

La concejala detalló además otras líneas estratégicas: el turismo de rodajes, el religioso —con el jubileo de San Juan de la Cruz este año—, el turismo familiar, el gastronómico y el de reuniones. Sobre este último, aclaró que la apuesta no pasa por grandes congresos multitudinarios, sino por encuentros de menor tamaño y mayor calidad. “Nos estamos centrando en reuniones de calidad también, pequeñas reuniones donde además nos ofrezcan su legado de conocimiento”, explicó.

Escobar también abordó la regulación de los grupos turísticos. Confirmó que el Ayuntamiento ultima una ordenanza que limitará el tamaño de los grupos y eliminará la megafonía en favor de sistemas individuales con auriculares. El objetivo es mejorar la convivencia en el casco histórico y evitar colapsos en las calles más estrechas.

La edil reconoció que la ciudad vive un ritmo turístico constante de lunes a domingo, pero defendió que es posible compatibilizar ese flujo con un modelo más pausado y respetuoso. “Turismo slow, turismo tranquilo, turismo que se impregne bien de nuestra ciudad”, resumió. Para Escobar, el reto no es solo atraer visitantes, sino gestionar adecuadamente ese crecimiento y consolidar un modelo que repercuta económicamente en la ciudad sin perder equilibrio. “Vamos por el buen camino, pero hay que conseguir aún más”, concluyó.