4 Comments

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, May Escobar, defendió en una entrevista en Vive Radio Segovia el modelo de crecimiento turístico que impulsa el Consistorio, centrado en la calidad, la diversificación y el aumento de las pernoctaciones. “Ese turista es el que aporta valor realmente a la ciudad”, afirmó en referencia al denominado turismo slow.
Escobar defendió que Segovia no puede dar por sentado su atractivo patrimonial. “El turista ha cambiado”, afirmó. Según explicó, cada vez hay más visitantes que buscan interactuar y permanecer más tiempo en el destino. En este sentido, destacó el crecimiento de las pernoctaciones, que han alcanzado cifras récord, diferenciando claramente entre quienes duermen en la ciudad y quienes la visitan solo unas horas. “Para nosotros eso es el turismo de calidad, gente que pasa tiempo con nosotros”, subrayó.
Ese modelo, explicó, implica diversificar la oferta. No se trata únicamente del eje Acueducto-Catedral-Alcázar, sino de poner en valor los entornos naturales del Eresma y el Clamores, el patrimonio industrial, la artesanía, la gastronomía o el turismo deportivo y activo. “Tenemos una cantidad de diferentes formatos de turismo donde tenemos productos y ese producto también tenemos que mostrarle y ofrecérselo a ese turista que quiere casarse con nosotros más tiempo”, afirmó en una de las reflexiones más amplias de la entrevista.
La concejala detalló además otras líneas estratégicas: el turismo de rodajes, el religioso —con el jubileo de San Juan de la Cruz este año—, el turismo familiar, el gastronómico y el de reuniones. Sobre este último, aclaró que la apuesta no pasa por grandes congresos multitudinarios, sino por encuentros de menor tamaño y mayor calidad. “Nos estamos centrando en reuniones de calidad también, pequeñas reuniones donde además nos ofrezcan su legado de conocimiento”, explicó.
Escobar también abordó la regulación de los grupos turísticos. Confirmó que el Ayuntamiento ultima una ordenanza que limitará el tamaño de los grupos y eliminará la megafonía en favor de sistemas individuales con auriculares. El objetivo es mejorar la convivencia en el casco histórico y evitar colapsos en las calles más estrechas.
La edil reconoció que la ciudad vive un ritmo turístico constante de lunes a domingo, pero defendió que es posible compatibilizar ese flujo con un modelo más pausado y respetuoso. “Turismo slow, turismo tranquilo, turismo que se impregne bien de nuestra ciudad”, resumió. Para Escobar, el reto no es solo atraer visitantes, sino gestionar adecuadamente ese crecimiento y consolidar un modelo que repercuta económicamente en la ciudad sin perder equilibrio. “Vamos por el buen camino, pero hay que conseguir aún más”, concluyó.
13 febrero, 2026
Totalmente de acuerdo en que hay que fomentar el turismo de calidad, pero el primer paso es controlar el turismo de touroperadores y autobuses que degrada la ciudad, vuelve hostiles hacia el turismo a los residentes y espanta al “buen turista”.
¿Quién quiere visitar una ciudad en la que es difícil transitar incluso a pie y en la que los locales miran con desprecio a los turistas porque estorban constantemente? El turismo de calidad busca destinos de calidad, no del Temu. Y en Segovia, pese a que tenemos un patrimonio impresionante, lo estamos gestionando mal.
13 febrero, 2026
Con tanto monumento, entornos únicos, vistas bellas y rincones mágicos e incomparables en todo el mundo… ¿y ustedes, señora Escobar, se empeñan en construir un búnker para meter a los turistas bajo suelo? ¿En un lugar lóbrego, lleno de humedades y goteras, para ‘interpretar’ el Acueducto y, encima, cobrarles por entrar? La gestión de su Ayuntamiento no tiene ni pies ni cabeza; es solo un gasto enorme para el ciudadano para financiar sus ocurrencias.
13 febrero, 2026
Maravillosa apuesta por el “turismo slow”: turistas que vienen despacio… y se van rápido porque no tienen dónde dormir. Culpa de quién?
Si cada vez hay menos apartamentos y alojamientos disponibles en Segovia, el plan debe de ser fomentar el turismo contemplativo… desde el autobús de vuelta.
13 febrero, 2026
Señora Escobar, déjese de eslóganes y empiece a tomar las riendas de una gestión que no siga chupando rueda de los errores y herencia del PSOE. Para empezar siguen sin dar solución al desastre de humedades del Centro de Recepción de VISITANTES, cuyos baños siguen inutilizables para el público por las goteras y por si eso no fuera poco hacen suyo el NEFASTO proyecto del PSOE del Centro de Interpretación del ACUEDUCTO, que además de feo e innecesario va a ser otro traga millones como el CIDE. Esperemos que no vaya a peor la cosa y se muevan cimientos de las ya indemnizadas casas de alrededor que tuvieron que rebajar altura. Vamos que o no tienen ustedes ideas propias o son tan patéticos como el equipo anterior.