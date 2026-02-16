Mañueco eleva a 2.600 hectáreas el plan de suelo industrial

El presidente de la Junta y candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este lunes en Segovia la ampliación del proyecto autonómico de suelo industrial hasta alcanzar las 2.600 hectáreas en polígonos de Castilla y León, con el objetivo de atraer empresas y generar empleo.

Mañueco explicó que la Comunidad tiene en marcha un plan para impulsar 1.400 hectáreas de suelo industrial, pero avanzó que se ampliará hasta llegar a 2.600 hectáreas “de calidad, flexible, tematizado, accesible, dotado con energías renovables y a bajo precio”, porque, según afirmó, “para crear empleo, hay que atraer empresas. Y para que las empresas puedan implantarse, hace falta suelo industrial competitivo y aquí lo van a tener”.

En el caso de la provincia de Segovia, citó como ejemplos los proyectos de “Los Hitales” en Bernuy de Porreros, llamado a convertirse en uno de los mayores de la Comunidad, y el de “Las Mangadas” en Abades, iniciativas que, dijo, se acompañan del desarrollo del plan industrial segoviano, dotado con más de 89 millones de euros.

Medidas económicas y sociales

El dirigente popular adelantó que esta semana presentará el programa electoral del PP, que definió como “una auténtica línea de trabajo para el futuro de CyL”, y que incluirá medidas como duplicar el bono nacimiento hasta los 5.000 euros por hijo y ampliar el bono infantil de 200 euros para actividades extraescolares.

También anunció el incremento de ayudas al campo, con más apoyo a la contratación de seguros agrarios y 20 millones de euros para modernizar explotaciones de ganado extensivo y mejorar el ovino. Además, planteó la implantación de un bono de 300 euros para 100.000 autónomos, el mantenimiento del autobús gratuito con la tarjeta Buscyl y un aumento del 80 % en las inversiones en políticas de vivienda.

En materia sanitaria, aseguró que se extenderán los helicópteros medicalizados a todas las provincias y recordó que a partir del curso 2026-2027 será gratuita la matrícula del primer curso en las universidades públicas para los empadronados en Castilla y León.

Compromisos con Segovia

Mañueco defendió que su formación “cumple sus compromisos” con Segovia y enumeró actuaciones como el grado de Enfermería, el acuerdo de atención sanitaria con Madrid, inversiones en el Hospital, el centro de salud Segovia IV o el de Cuéllar, así como el nuevo helicóptero medicalizado. También citó proyectos de vivienda en Las Lastras, Sanchonuño, Carbonero el Mayor o Boceguillas; modernización de regadíos como en El Carracillo; infraestructuras rurales en la zona de Valtiendas; y mejoras en caminos, travesías y carreteras de la provincia.

Respecto a los episodios de lluvias y crecidas de los ríos, el presidente autonómico pidió a las confederaciones hidrográficas “mayor limpieza de cauces”, mejorar los protocolos de desembalse y ejecutar obras pendientes, además de impulsar nuevas infraestructuras de almacenamiento de agua.

Asimismo, anunció un paquete de medidas para los territorios afectados por las crecidas, con ayudas a agricultores y ganaderos, apoyo a particulares donde no lleguen los seguros y asistencia a los ayuntamientos para actuaciones de emergencia y reparación de infraestructuras dañadas.