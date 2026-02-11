El relevo generacional y la economía circular centran la planificación provincial

La Diputación de Segovia ha presentado la planificación del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible para 2026, una hoja de ruta que sitúa el relevo generacional en los negocios rurales y el impulso de la economía circular como ejes prioritarios de actuación. La estrategia combina la continuidad de programas ya consolidados con nuevas iniciativas orientadas a generar oportunidades económicas sostenibles y fijar población en el medio rural.

La diputada responsable del Área, Magdalena Rodríguez, explicó que el objetivo es “consolidar las políticas que funcionan, pero también dar un paso más hacia actuaciones estructurales que ayuden a fijar población, fortalecer la economía local y generar oportunidades reales en el medio rural”.

Entre las principales novedades figura la celebración, en abril, de una jornada específica sobre relevo generacional en el negocio rural, dirigida tanto a emprendedores como a empresarios próximos a la jubilación, con el fin de evitar el cierre de establecimientos por falta de continuidad. Además, se mantendrán las ayudas al fomento de la actividad económica y se impulsarán acciones formativas en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a los negocios.

La planificación incluye también el refuerzo del comercio de proximidad, con una nueva edición de los bonos comercio, campañas de estímulo al consumo local y ayudas al comercio rural minorista y la venta ambulante. En este ámbito, la Diputación destinará 220.000 euros a apoyar establecimientos que garantizan el acceso a bienes básicos en los pueblos.

En materia de sostenibilidad, continuará el programa de educación ambiental ‘Enreda en Verde’ y se organizará el evento ‘Provincia Circular: Innovación, Territorio y Oportunidades’, centrado en la economía circular y la bioeconomía. Asimismo, se mantendrán programas como el de Empleo Provincial, con un presupuesto de 1,75 millones de euros, y el programa MONTEL, orientado a la prevención de incendios y el mantenimiento del entorno rural.

La marca Alimentos de Segovia seguirá siendo una de las principales herramientas de promoción agroalimentaria, con nuevas acciones de comunicación, formación y apoyo económico a los productores, además de iniciativas para fomentar el consumo responsable y la alimentación saludable.