La mesa de negociación con la Policía Local mantiene abierta la revisión salarial

La sala de la Chimenea del Ayuntamiento de Segovia acogió este 13 de febrero una nueva reunión de la mesa de negociación entre el equipo de Gobierno y los sindicatos de la Policía Local, un encuentro que, según el comunicado municipal, se desarrolló “en un clima de normalidad y entendimiento entre ambas partes”.

En la reunión participaron el concejal de Seguridad, César Martín; la concejala de Personal, María Carpio; el primer teniente de alcalde, Alejandro González-Salamanca, y el tercer teniente de alcalde, José Luis Horcajo, junto a representantes de todos los sindicatos policiales. Durante la sesión, el Gobierno municipal expuso sus propuestas sobre asuntos como la revisión salarial, los turnos de trabajo y la defensa jurídica de los empleados públicos.

Uno de los puntos abordados fue la petición sindical de equiparación con la media regional en organización, medios y retribuciones. Según recoge la nota, de los estudios aportados por los propios sindicatos “se deduce que la plantilla segoviana se mantiene por encima de esas ratios”, por lo que ambas partes acordaron “mantener abierta la conversación sobre este punto”.

También se analizó la propuesta del Gobierno local de implantar tres turnos rotatorios para toda la plantilla policial, salvo aquellos servicios que, por su naturaleza, no puedan acogerse a esa organización. Además, se planteó declarar como “festivos especiales” determinados turnos, entre ellos los del 24 y 31 de diciembre en turno de tarde; el 5 de enero en turnos de tarde y noche; y el 6 de enero en turnos de mañana y tarde. El Ayuntamiento se compromete a incorporar la partida necesaria en los presupuestos de 2026 para atender esta medida.

En el ámbito jurídico, los representantes sindicales se llevaron para su estudio la propuesta de aprobación del protocolo de interpretación del artículo 35 del convenio de empleados municipales, referido a la protección jurídica, una cuestión que afecta especialmente a la plantilla policial.

Por último, ambas partes acordaron fijar un calendario estable de reuniones “periódicas y fijas cada tres semanas en sede municipal”. La próxima sesión ha quedado convocada para el 6 de marzo.