5 Comments

La propiedad del hotel Victoria ha comunicado, este 20 de febrero, la venta del inmueble y el solar ubicado en la plaza Mayor a una sociedad con el compromiso de rehabilitar el inmueble.
“Tras años de dejadez y gestiones sin resultados por parte de anteriores equipos municipales durante más de una década, la gestión de la actual Concejalía de Urbanismo, que dirige Alejandro González-Salamanca, ha propiciado la venta del inmueble”, aseguran desde el Consistorio. Dicha actuación supone el desbloqueo de una situación de abandono y la posibilidad de que el Ayuntamiento se viera obligado a enfrentarse al lastre de una expropiación superior al millón de euros.
El Hotel Victoria funcionó como hostal hasta los años ochenta del siglo pasado y mantiene en su interior restos del antiguo convento de Mínimos con la traza del siglo XV y elementos del XVII. En el solar también hay restos arqueológicos de una vivienda romana y de un patio renacentista.
Excelentes noticias para Segovia. Después de años de abandono, el emblemático edificio de la Plaza Mayor tiene futuro. Felicidades a quien lo haya hecho posible.
Durante todos estos años habrá estado pagando agua, basura e IBI, ¿no?
La buena gestión del Concejal de Urbanismo. “ME CONSTA”. Pone punto final, al despropósito creado por los anteriores gobiernos municipales y sus erráticas decisiones.
Por fin, se elimina una ruina peligrosa en el centro de Segovia.
Los sociatas querían expropiarlo. Qué alucinados.
Con la lentitud de la administración local en la expedición de licencias por la ineptitud de algún responsable del mencionado negociado, tendremos ruinas para largo hasta su rehabilitación.