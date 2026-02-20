5 Comments

La propiedad del hotel Victoria ha comunicado, este 20 de febrero, la venta del inmueble y el solar ubicado en la plaza Mayor a una sociedad con el compromiso de rehabilitar el inmueble.

“Tras años de dejadez y gestiones sin resultados por parte de anteriores equipos municipales durante más de una década, la gestión de la actual Concejalía de Urbanismo, que dirige Alejandro González-Salamanca, ha propiciado la venta del inmueble”, aseguran desde el Consistorio. Dicha actuación supone el desbloqueo de una situación de abandono y la posibilidad de que el Ayuntamiento se viera obligado a enfrentarse al lastre de una expropiación superior al millón de euros.

El Hotel Victoria funcionó como hostal hasta los años ochenta del siglo pasado y mantiene en su interior restos del antiguo convento de Mínimos con la traza del siglo XV y elementos del XVII. En el solar también hay restos arqueológicos de una vivienda romana y de un patio renacentista.