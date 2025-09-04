Detenido en Burgos tras robar una furgoneta en Cuéllar

La Guardia Civil de Valladolid procedió el pasado día 31 de agosto a la detención de un hombre como presunto autor de los delitos de hurto de vehículo a motor, daños, delito contra la seguridad vial y un delito de desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad.

Los hechos tuvieron cuando tras sustraer una furgoneta de reparto de pan en la localidad segoviana de Cuéllar, sobre las 12:40 horas, el presunto autor huyó en dirección a Peñafiel por la carretera VA-223, desplazándose por diferentes pueblos tanto de Burgos como de Valladolid.

Gracias al sistema de localización que el vehículo tenía instalado, el propietario pudo facilitar la información de los desplazamientos en tiempo real, por lo que se montó un operativo que permitiera la interceptación de la furgoneta, lo que se consiguió en la carretera N-122 a la altura de la Nava de Roa (Burgos), sin que el conductor hiciera caso a las señales de los agentes, realizando maniobras evasivas para evitar la detención, llegando a circular marcha atrás por la carretera citada poniendo en evidente peligro al resto de usuarios de la vía y obligando a cortar la circulación durante varios minutos.

Finalmente, y tras interponer un vehículo oficial, los agentes consiguieron que continuase la marcha y procedieron a la detención del autor, el cual presentó resistencia tanto a la hora de apearse del vehículo como una vez en la calzada donde trato de huir nuevamente.

El vehículo presentaba daños en la carrocería y ha sido entregado a sus legítimos propietarios.