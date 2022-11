11 Comments

Simplemente haciendo seguimiento diario de la caverna mediática, trasciende los intentos diarios de manipulación y desviar la atención, ante las noticias importantes para cualquier ciudadano, para la clase media y trabajadora, para las pymes, o para los jóvenes, mayores, estudiantes, etc, entre ellas las importantes medidas que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para 2023. En total se destinan 6 de cada 10 euros para gasto social, para atender las necesidades más importantes de la ciudadanía, en momentos de dificultades por los efectos de la invasión de Putin en Ucrania. Pero claro, no interesa que llegue a todos/as, para que se conozcan con más rigor, es mejor crear otros debates para desviar la atención.

Lo vivido durante la última semana en el debate presupuestario en el Congreso, es una clara estrategia de desviación de la atención, pero lo que hace la ultraderecha de VOX, traspasa todas las líneas rojas. Primero con una persecución evidente contra la Ministra de Igualdad, para intentar denigrarla en lo personal, al puro estilo machista y franquista. Pero también con intervenciones siempre provocadoras, repletas de insultos, odio, falsedades y manipulaciones. Sin aportar ninguna propuesta. Claramente buscan la destrucción y ponen la democracia en jaque.

El PP no sabe desenvolverse de sus socios de ultraderecha, que además “experimentan su amistad” en el gobierno en Castilla y León, y queda de manifiesto, que su todavía líder en el papel, el Sr “Fakejoo”, actúa bajo el dictado de algunos poderes mediáticos, que le marcan en las portadas de sus periódicos lo que tiene que hacer y decir, demostrando que no manda en el PP. Ayuso ya prepara la estrategia de derribo.

Las Cortes de Castilla y León se dejan de iluminar contra la violencia machista, como elemento de visibilización y concienciación para destruir tantos años de avances, y Mañueco calla. Cuatro años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, una de las cuestiones básicas en nuestra constitución para el funcionamiento del poder judicial, que destruye nuestra democracia, pero el PP lo ignora y se vuelven antisistemas.

Cualquier medida que llega al parlamento de avance social, no es apoyada con el voto por la derecha y la ultraderecha, no utilizan la construcción de nuestros pilares del estado del bienestar o de mejora de los derechos o vida de la ciudadanía: pensiones, SMI, becas, eutanasia, cambio climático, gravamen a las grandes energéticas o bancos por los beneficios extraordinarios que consiguen por los efectos invasión de Putin en Ucrania.

Aquí la división, no sé si la destrucción, en el PP, es clamorosa ante la elección de candidato a la alcaldía del ayuntamiento de Segovia. Pablo Pérez, ya sabe que no será el candidato, y José Mazarías espera esa designación. Tanto monta, monta tanto, no tienen proyecto de ciudad.

La operación de venta de acciones de Segovia 21, de la Diputación, ha evidenciado una vez más, que el chiringuito del PP, ha sido un fracaso y el famoso palacio de congresos en la Faisanera, es otro ejemplo de gestión nefasta, enterrando recursos ingentes que no tienen ningún recorrido y que además cuesta dinero a los segovianos. Para desviar la atención su vicepresidente, critica una jornada para alcaldes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, para acercar la administración al mundo local, dejándose llevar por lo que siempre utilizan, su clientelismo y manipulación. Siempre destruyendo.

Me quedo con el trabajo para construir, por ello en estos días hemos tenido la oportunidad de escuchar y debatir en Segovia en una jornada que organizamos los socialistas sobre Economía, Empleo e Industrialización, con representantes de la Federación Empresarial Segoviana, Cámara de Comercio, sindicatos UGT y CCOO, alcaldes y concejales. Que necesario es compartir, discutir, discrepar para construir una Segovia de más oportunidades, que es a lo que nos debemos.