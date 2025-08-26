Del corazón de La Granja al sabor de la Judiada 2025: así fue la bajada

Como marca la tradición, a las cinco de la madrugada cientos de personas acompañaron a ritmo de charanga el traslado hasta la pradera de El Hospital para el encendido de la gran judiada 2025. La Granja volvió a vivir uno de sus momentos más característicos de las fiestas de San Luis, una cita que cada año congrega a quienes madrugan expresamente o a quienes enlazan la noche con la fiesta para no perderse este ritual.

La comida popular repartirá miles de raciones de judiones, este año fiscalizando la venta de tickets dado el revuelo del pasado año. La jornada estará marcada por el calor, con temperaturas que rozarán los 35 grados, en un día soleado que acompañará el desarrollo de esta celebración ya convertida en emblema y que sirve de antesala al cierre de las fiestas de San Luis en La Granja.