De Vicente desmiente las acusaciones de CCOO sobre las aulas de manualidades

El presidente de la Diputación de Segovia, responsable además del Área de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente ha salido al paso de las informaciones ofrecidas ayer en rueda de prensa por el sindicato CC.OO., en relación a las condiciones laborales de los trabajadores que imparten las Aulas Sociales y de Manualidades, contratados por la empresa concesionaria de estos programas, Aebia.

Los trabajadores han anunciado una huelga convocada a partir del 2 de octubre para reclamar una subida de las compensaciones por kilometraje, desde los 19 céntimos, hasta los 23. De Vicente ha explicado que “esta cantidad está sujeta a lo que marca el Convenio Colectivo pactado por los sindicatos, nosotros como institución no tenemos ningún margen de decisión en el conflicto laboral que pudiera existir entre los trabajadores y la empresa” De esta manera, el presidente provincial ha aclarado que “el pliego, no puede regular cuestiones que no estén previstas en el Convenio Colectivo o en acuerdos entre la empresa saliente y los trabajadores”.