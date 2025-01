12 Comments

El alcalde de Torrecaballeros Rubén de Andrés denunciaba en su perfil de Facebook que el obispado no le permite tomar la comunión por su condición sexual. Literalmente: “Justo en el día en el que la diócesis dice adiós al que ha sido “nuestro”[nuestro, entrecomillado] Obispo, el párroco de Torrecaballeros me comunica que se me prohíbe recibir la Sagrada Comunión. ¿Por qué?: por mi condición sexual y vivir con mi pareja”, denuncia de Andrés.

Según relata el alcalde, el pasado 5 de enero en la misa celebrada en Basardilla participó activamente en la celebración litúrgica una pareja de feligreses homosexual que conviven con total normalidad y con hijos. Eso no sentó bien a otros feligreses que, en privado, expusieron su desaprobación al párroco, padre Felicien Malanza, de la República del Congo, que hizo llegar estas quejas a los afectados, que a su vez las denunciaron públicamente. De Andrés, de profundas convicciones religiosas pero también homosexual y activista de los derechos LGTB, se puso en contacto con la pareja y también con el párroco, exponiéndole que él estaba en la misma situación. El párroco le informó que solicitaría formalmente asesoramiento al obispado. De Andrés pide entonces que se le comunique la respuesta por escrito. “En la respuesta por mail desde el Obispado se me dice que no se ha hablado con el párroco y que la doctrina es clara… No puedo comulgar por ser homosexual y vivir en pareja. ¡Y ojo, que se me ha dicho que situación distinta sería si “solo fuera gay y siguiera un camino de conversión”. Vamos que si estás en el armario y eres más falso que Judas, puedes comulgar y se acabó”. sostiene.

De Andrés denuncia ahora que no es la primera vez que sufre discriminación en la iglesia por su notoria condición sexual. “Hace dos años, también tras la acción de dedos inquisidores, se me retira del servicio que estaba prestando a la diócesis como Celebrador de la Palabra. En teoría me dijeron que por motivos políticos [De Andrés es un relevante militante del PSOE de Segovia]. Ésa es la explicación oficial. Pero luego se me reconoció que había otros motivos, los mismos que ahora. Entonces no lo hice público. Grave error por mi parte. Ahora he decidido no callar. La homofobia imperante en los dedos inquisidores de quienes acusan en Basardilla y en Torrecaballeros, azuza la homofobia de (parte) de la Iglesia de Segovia. La decisión me causa dolor, mucho dolor. Y se lo causa a mi familia. Y a mi gente. Y puedo perdonar el dolor que se me causa. Pero no voy a perdonar, lo siento, el que se causa a mi familia, esa institución que tanto dicen defender. A la Iglesia de Segovia no ha llegado la primavera de Francisco. Lástima. Menudo erial se va a encontrar el nuevo Obispo. Ahora vendrán, si es que tienen valor para ello, las excusas, los lamentos e incluso los desmentidos”, concluye.

Un tema que divide a la iglesia

Dispensar sacramentos como la eucaristía a los homosexuales es un tema conflictivo en la iglesia católica, que se divide entre quienes como el propio Papa abogan por la tolerancia, frente a un sentir más hegemónico en la jerarquía eclesial (y muy especialmente entre la iglesia no europea) que se ciñe a la ortodoxia según la cual no pueden recibir la eucaristía “quienes se encuentren en condición de pecado, entre ellas todos los que viven en situaciones maritales irregulares”, lo que afecta de lleno a los homosexuales que conviven públicamente con sus parejas. En situación similar estarían también los divorciados sin sentencia de nulidad del matrimonio canónico (o cualquier otro feligrés en situación “públicamente pecaminosa”, pero en la práctica eso no les impide -al menos en España y como norma general- recibir sacramentos como la comunión. No pasa lo mismo con los homosexuales a pesar de estar en la misma situación, en un caso flagrante de homofobia por parte de la iglesia.