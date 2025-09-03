Cs urge a la activación de la campaña de bonos comercio

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia urge a la puesta en marcha de la campaña de bonos comercio en la ciudad antes del periodo navideño, concretamente, en el mes de octubre, tal y como se comprometió el equipo de gobierno.

“Para que redunde en un claro beneficio para el sector, es determinante que esta iniciativa se active antes de la campaña de Navidad, ya que octubre junto a febrero, es uno de los periodos con menos flujo de ventas para el comercio”, ha subrayado la portavoz de Cs en el consistorio segoviano, Noemí Otero.

La iniciativa de los bonos comercio era uno de los compromisos adquiridos y suscritos en el acuerdo alcanzado por Ciudadanos con el equipo de gobierno para que salieran adelante los presupuestos municipales de 2025 con la abstención de la formación naranja.

Este ha sido uno de los principales temas tratados en la reunión que la edil ha mantenido esta semana con el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega, quien ha trasladado la importancia de este tipo de campañas para favorecer al comercio local.

“Somos conscientes de que el comercio de proximidad está atravesando momentos muy difíciles debido a la alta presión fiscal, la competencia de la venta online o la próxima implantación de la factura electrónica, por los costes iniciales que supone y la necesidad de formación del personal. Por eso, este tipo de campañas incentivadoras son muy positivas para fomentar el consumo local y favorecer al sector”, ha señalado la edil, quien, además, solicita al equipo de gobierno que convoque con prontitud una nueva mesa de comercio para dar a conocer los detalles y avances de esta iniciativa.

Tasa de basuras

El presidente de la patronal segoviana también ha trasladado a la portavoz de la formación naranja en el encuentro mantenido la preocupación de los empresarios por el elevado incremento de la tasa de basuras, que, en algunos casos concretos, ha superado el 600%.

“El equipo de gobierno del señor Mazarías tiene que transformar con urgencia –para que entre en vigor en 2026- esta tasa y convertirla en una tasa más justa, donde se contemplen aspectos más allá de los metros cuadrados de los locales, naves y oficinas, así como tener en cuenta también la gestión integral de residuos que llevan a cabo los empresarios de los polígonos industriales”, ha asegurado Otero.

La propuesta de que se presenten requerimientos por parte de los negocios locales para recurrir la tasa de 2025, tal y como ha planteado el propio equipo de gobierno a los empresarios, “parece más bien una patada hacia delante para intentar que pase la polémica, puesto que no existe ningún paraguas legal que permita al Ayuntamiento de Segovia dejar de cobrar esta tasa ni modificarla para 2025, de ahí la urgencia de que se trabaje para el 2026”, ha aseverado.

En la misma línea, Otero ha recordado que el PP de Mazarías se comprometió a celebrar una mesa de tasas para tratar estos asuntos a principios de julio, pero no ha sucedido en todo el verano, siendo convocados los grupos de la oposición para el próximo 12 de septiembre, sin apenas margen de estudio y negociación.