La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero, ha hecho balance del ecuador de la legislatura y ha criticado duramente la gestión del alcalde, José Mazarías, asegurando que la ciudad “avanza sin dirección, sin planificación y sin resultados” tras dos años de gobierno del Partido Popular.

En un desayuno informativo, Otero denunció la escasa ejecución presupuestaria, el incumplimiento de “muchas de las promesas con las que concurrieron a las elecciones de 2023” y el abandono de sectores clave como el comercio local, la cultura, la movilidad y el urbanismo.

“Gobernar sin pisar la calle ni escuchar a los vecinos no es gobernar, es improvisar”, aseguró Otero, quien recordó que “los proyectos estratégicos no llegan, las inversiones no arrancan y Segovia sigue perdiendo oportunidades”. Para la portavoz de Ciudadanos, “el problema ya no es lo que heredaron del desgobierno socialista, sino lo que no han hecho en estos dos años”.

Entre los compromisos incumplidos, citó la falta de avances en exenciones fiscales para emprendedores, la eliminación de barreras arquitectónicas, los aparcamientos disuasorios o la gratuidad de la zona ORA para vehículos con etiqueta 0. Otero criticó también la “falta de escucha y contacto real” con asociaciones vecinales, empresarios y entidades sociales y culturales.

En comercio, denunció la proliferación de ferias y mercados sin planificación, que “está generando una competencia desleal que perjudica gravemente a nuestros comerciantes de toda la vida”. Sobre el deterioro urbano, lamentó que “el asfaltado, el acerado, el mobiliario urbano, la limpieza o las zonas verdes presentan una situación crítica”.

En educación, señaló que este verano solo habrá obras en 7 de los 17 colegios públicos y muchas serán intervenciones puntuales. En movilidad, acusó al equipo de gobierno de mirar “para otro lado” con la Zona de Bajas Emisiones, paralizada por sentencia judicial, y alertó de los problemas de tráfico por la presencia de autobuses turísticos en Vía Roma.

Sobre urbanismo, Otero calificó de “especialmente preocupante” la falta de vivienda nueva: en lo que va de 2025 solo se han concedido 10 licencias, lo que supone 53 viviendas. “Con este ritmo, es imposible hablar de desarrollo urbanístico ni de acceso a la vivienda”, remarcó.

En referencia al acuerdo presupuestario, Ciudadanos defendió que su abstención no fue un “cheque en blanco”, sino que permitió incluir medidas como la vuelta de los bonos comercio, un plan para los polígonos industriales, más apoyo al tercer sector o la revisión de la continuidad de EVISEGO.

“Lo dijimos entonces y lo reiteramos ahora: nuestra abstención no fue un cheque en blanco. Plasmamos en un acuerdo demandas reales de los diferentes colectivos de la ciudad”, insistió Otero.

Por último, reivindicó el papel de Ciudadanos como oposición “útil, crítica cuando toca, pero siempre constructiva y con propuestas”. Y concluyó: “A mitad de legislatura, la ciudad necesita menos fotos y más gestión. Menos anuncios y más hechos. Segovia no puede esperar otros dos años”.