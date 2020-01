Cosas que no aprendí en clase (ni con pin parental ni sin)

En rigor, todo profesor o funcionario que utilizase su puesto con fines adoctrinatorios debería ser inhabilitado de por vida. Pero claro, ¿qué es adoctrinar? ¿Hasta qué punto se puede disociar la educación del adoctrinamiento? En mi modesta opinión, en todo lo posible. Por tanto y si de mí dependiera, apelaría a los docentes a dejarse de chorradas a lo Makarenko, y trasladar a los alumnos la única ideología que ha pasado el cedazo de lo incontrovertible: la ciencia. Más. Si un padre viene hecho un basilisco porque a su hijo le han endosado un cántico a las vacunas, multa del copón al padre por ceporro. Adoctrinar sobre preceptos anticientíficos… ni pin ni pon parental. Inhabilitación y multazo, y a poder ser destierro de por vida en las Chafarinas.

Pero claro, la ciencia no cubre muchos de los humanos desempeños. En una democracia habría que resignarse a un cierto adoctrinamiento referente a las virtudes de respetar lo cívico. Habría que resignarse, también, a un cierto adoctrinamiento en el mínimo común divisor de la ética, los derechos humanos (la declaración de la ONU, aclaro, no la que maneja el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). Y hasta aquí.

Pero tenemos tres problemas. Los cristianos y religiosos en general, los progres de izquierdas y los nacionalistas, que no se resignan a no dar la tabarra con sus respectivas “ideologías”. La “visión cristiana de la vida”, por ponerles en alguna en la que me han educado o tratado de hacerlo, descansa en una serie de absolutos. Que la vida y la condición humana son “sagradas”, que existen potencias superiores explicativas en última instancia de “lo creado”, que hay un orden natural de la que emana nuestra ética y nuestra moral. Existe la visión “progresista”, según la cual (y simplificando notablemente) hay fuerzas de progreso -los buenos- enfrentadas a fuerzas “conservadoras” -los malos- que deben ser allanadas en el camino a una sociedad “mejor” (más libre, fraterna e igualitaria). Del adoctrinamiento nacionalista les ahorro la explicación, básicamente se reduce a creer en gilipolleces del tamaño de estaciones de tren y rendir culto a trapos de colores.

Este triángulo de las Bermudas de la filosofía (cristianos, progres y nacionalistas, a los que cabría añadir animalistas y defensores de la ideología de género, sea lo que sea) no se resignan a no usar la educación como un “barrer para casa”. Es más, si yo mañana le digo a un activista pro ideología de género (sea lo que sea) que su intervención en quinto de la ESO sobre las “ventajas del masaje anal-prostático” será replicada por una alocución del padre Capones en sentido contrario, que lo “diver” es el papá encima de la mamá, el activista probablemente pondrá el grito en el cielo (y el padre Capones). En Cataluña, si al profesor tontolaba del Omnium Cultural que mueve la cosa del llacet le digo, que OK, que puede seguir con sus homilías, pero que en justa compensación mañana tres sargentos de la Legión enseñarán a los chicos cómo exterminar a los enemigos de España…

¿Comprenden? Lo cansino de estos adoctrinadores es que consideran que su deber es tanto adoctrinar como impedir que el rival adoctrine. Se arrogan el monopolio del adoctrinamiento. Son un coñazo humano del todo lamentable.

Felizmente, en la mayoría de los colegios funciona lo que se llama el Proyecto No Sé Cuantos (PNSC), que se enmarca en unos contextos adoctrinadores más o menos tolerables y soporíferos aprobados por los consejos escolares. “Adoctrinamos para la paz, la igualdad entre hombres y mujeres, y el respeto al código de la circulación”. Vaaaale, ahí podría ir mi hijo. “Adoctrinamos por un sentido cristiano de la existencia”. Vaaaale también. “Adoctrinem en la convicció de que Catalunya es un pais oprimit per la dictadura espanyola”, ahí no meto yo al chaval. Si avisan y es opcional, para gustos los colores…

Pero más aún, los profesores son a su vez padres. Son ciudadanos normales, vecinos, gente incluso más cultivada que la media, salvo en Murcia, claro, que de creer a Vox en un 80% se sacan unos extras trabajando de drag queens. De ahí que el PNSC (aunque no sé si estoy usando bien la semántica pedagógica, y conste que tengo el título) se limita en la práctica a, además de charlas sobre ámbitos del saber que no entran en el plan curricular, homilías sobre las penurias de la drogadicción, la ludopatía, lo poco recomendable de difundir imágenes de uno en pelotas. El necesario respeto a la libertad sexual del otro (especialmente de la otra), y en los ciclos inferiores de Primaria, a mirar a derecha e izquierda antes de cruzar la calle. Cuestiones de sentido común.

Y vale. Puede que excepcionalmente (a lo que se ve, en Murcia a diario) algún ponente se pase de la raya. Pero para eso está la inspección, el consejo escolar, la plantilla de programas y una variopinta burocracia de razonable funcionamiento. Huyamos de la inercia de convertir por sistema la anécdota en categoría.

En cualquier caso y felizmente, señores padres, deben saber que sus hijos pasan muy mucho tanto de ustedes cuando se ponen en plan padre Capones, como de los cometarros que alguna vez medran en las escuelas prestos a predicar (lo que modernamente se llama “educar en valores”). Ni puto caso nos/les hacen. ¿No lo sabían? Son las 11.15 y un escolar, tras prestar dos minutos de atención al fulano se pone a pensar en cosas real y vitalmente trascendentales, como el culo de la vecina, la lista de youtubers que le quedan por ver, en lo bueno que estaba el bocata, y en lo curioso que hoy hay tres moscas en el cristal cuando la media mensual es de cinco y la semanal de cuatro…

Lo importante es esto: La docencia, y alguien tiene que decirles a ustedes la verdad, es el último mono en la transmisión de valores. Científicamente contrastado: ser un santo o ser gañán, señoras y señores, no se enseña. Se aprende, que es cosa bien distinta.

Y si quieren saber cómo aprende uno valores, presten atención. Dinámicas grupales (incluyendo la familia), industrias culturales, entornos socio-ambientales (el barrio hace mucho), y condicionantes biológicos (si su hijo viene vago de serie, pues eso ya… ). Ahí es donde se cuece verdaderamente la ideología. Es decir, en sitios en los que padres y maestros no pinchamos nada o apenas lo justito.

Y si usted se cree realmente capaz de programar y controlar lo que pasa en la consciencia de su hijo, entonces es usted rematadamente tonto y puede dar gracias de que exista la escuela. Ya pueden ustedes ser de Vox y plantear siete pins parentales, que si su hijo se pasa la tarde mirando porno irá más salido que el pico de un pollo. Si va con rastas y tiene un altarcito en su cuarto dedicado a Bob Marley, irá fumado hasta el gañote. Y creánme, lo lamento por ustedes, pero alguien tiene que decirles la verdad: eso no lo ha aprendido precisamente el niño en clase (y es más, les invito a contactar con la dirección del instituto no vaya a ser que a su hijo ni lo conozcan). Ya cuesta que sepan tres cosas de historia y dos de biología, ¡cómo para encima pedirle al profe que le configure al nene para que salga socialista!

Alégrense. Piensen en lo cutre que sería que los valores del futuro pudieran estar en manos de un consejero de la Comunidad Autónoma de Murcia o depender de las inclinaciones sexuales del director del Instituto de la Mujer de turno, eso sí que me quitaría el sueño. Felizmente, ya les digo, no es así. Ni siquiera en Cataluña es así (y mira que se gastan pasta en ello). Que crezcan sanos y libres, que la vida siempre se abre camino, las más de las veces para bien.