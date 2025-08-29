Corte de agua en la parte baja de Ezequiel González

Con motivo del avance en las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la calle Ezequiel González será necesario interrumpir temporalmente el suministro el próximo lunes, 1 de septiembre, desde las 9.00 horas hasta la finalización de las actuaciones, que se prevé sobre las 12.00 horas.

Durante este periodo, se llevarán a cabo las labores de conexión de las nuevas acometidas domiciliarias a las edificaciones incluidas en el ámbito de la actuación. En concreto, el corte de suministro afectará al portal número 15 de la calle Teniente Ochoa y a los números impares del 13 al 25, del paseo de Ezequiel González

Desde el Ayuntamiento se agradece la paciencia y comprensión de los vecinos ante las molestias que puedan ocasionar estos trabajos, necesarios para mejorar la calidad del servicio y solucionar los constantes problemas que ocasionaba la obsoleta tubería.