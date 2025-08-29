free web stats

Cinco nuevos empleados se incorporan al Ayuntamiento

Posted By on 28, Ago, 2025

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha presidido esta mañana la toma de posesión de cinco nuevos trabajadores municipales en el antiguo salón de Plenos del Ayuntamiento. Se incorporan una psicóloga, un técnico de obra civil, dos arquitectos técnicos y una administrativa de almacén.

Durante el acto, Mazarías ha felicitado a los nuevos empleados tras superar el proceso de oposición libre, y les ha animado a seguir trabajando por mejorar la vida de los segovianos. Además, ha subrayado el interés del gobierno local de seguir reforzando la estructura municipal en la búsqueda de la eficiencia en la administración local y con el fin de ofrecer un buen servicio a los vecinos y vecinos de Segovia.

Junto al alcalde han estado presentes la concejala de Personal y Organización, María Carpio, la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González Salamanca y el concejal de Obras, servicios e infraestructuras, José Luis Horcajo, además de la secretaria accidental, Esther Gómez, la jeja del área de Personal, Pilar Arroyo, y varios compañeros y familiares de los trabajadores.

