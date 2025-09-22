La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia ha puesto en marcha una campaña publicitaria bajo el lema “Mucha cultura, mejor ciudad”, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la amplia y variada oferta de actividades culturales que se desarrollan en el municipio durante todo el año, bien organizadas directamente por el área que gestiona Juan Carlos Monroy o en aquellas en las que participa de modo directo proporcionando ayuda logística o subvención económica tanto a asociaciones como colectivos culturales.

Esta iniciativa busca informar y sensibilizar sobre la importancia de la cultura como herramienta de cohesión social, desarrollo personal e identidad colectiva.

La campaña pone el foco en reforzar la visibilidad de los eventos que habitualmente tienen lugar en espacios gestionados por la Concejalía —como la Casa de la Lectura/Biblioteca Municipal, La Alhóndiga/Centro Segoviano de Fotografía, La Cárcel/Centro de Creación o San Nicolás/Centro Segoviano de Teatro—, así como en otros espacios públicos del municipio, con el fin de fomentar la participación activa de todos los vecinos y vecinas.

“Queremos acercar la cultura a todos los rincones del municipio y que ningún vecino se quede sin saber todo lo que se organiza desde la Concejalía. La cultura debe estar al alcance de todos de modo accesible, ecuánime e igualitario”, han señalado desde el área de Cultura.

Uno de los elementos más llamativos de la campaña es su enfoque creativo: mediante el uso de titulares con doble sentido y tono humorístico, se capta la atención del público a través de carteles distribuidos en mupis (marquesinas y mobiliario urbano). La información a la que hacen referencia estos notorios titulares queda desvelada con el evento concreto que aparece al final, algunos tan emblemáticos como el festival de títeres “Titirimundi”, la Noche de Luna Llena, el festival de Narradores orales o Hay Festival, y otros de más reciente creación, que han cosechado una gran acogida, como los ciclos Primavera e Invierno Teatral, SegoBlues o el festival FELIJ, dedicado a la lectura infantil y juvenil.

La estrategia de difusión se refuerza a través de los canales digitales del Ayuntamiento —web y redes sociales—, facilitando que los contenidos puedan ser compartidos por los ciudadanos y alcancen así a un público más amplio y diverso.

Con esta acción creativa, la Concejalía de Cultura ofrece información de la ingente actividad cultural que se lleva a cabo en la ciudad, y da un paso más en su compromiso por ofrecer una programación cultural de calidad, accesible e inclusiva, que ponga en valor el talento local, promueva la diversidad cultural y contribuya a que Segovia siga consolidándose como una ciudad culturalmente viva y participativa.