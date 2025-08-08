Avanza la segunda fase para rehabilitar el castillo de Turégano

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitaba el Castillo de Turégano, en la provincia de Segovia, para dar cuenta del avance de las obras de rehabilitación y adecuación del conjunto histórico. La actuación cuenta con una inversión global de más de 1,5 M€, habiendo aportado la Junta de Castilla y León un total de 860.500 euros, contando en el resto con la colaboración de la Diputación Provincial, el Ministerio que fuera de Fomento y el Ayuntamiento local.

El proyecto contó, en 2018, con una subvención inicial de la Junta de 60.500€ que se destinaron a la elaboración del propio Plan Estratégico, y la rehabilitación de un espacio multiusos, un espacio en un edificio municipal para su uso como oficina de turismo, y la rehabilitación de un pilón y una fuente pública.

En cuanto a la ejecución de las obras, se han estructurado en dos fases. La primera, finalizada en julio de 2023 con un coste de aproximadamente 1,1 millones de euros incluyó la consolidación de paramentos, pavimentos y elementos en mal estado, la dotación de servicios complementarios y la organización de espacios exteriores para permitir su uso como contenedor de actividades culturales. La segunda, en ejecución desde 2022, cuenta con una subvención de 300.000 euros por parte de la Junta, y se centra en actuaciones más específicas como el recalce de muralla intermedia, rejuntado de cubiertas de torres, consolidación de adarves, torreones y paramentos interiores y exteriores tanto del castillo como de la iglesia, así como el acondicionamiento paisajístico del entorno.

Durante su visita, Suárez-Quiñones ha destacado el valor patrimonial del castillo como “referente histórico, arquitectónico y cultural de la provincia de Segovia”, y ha reiterado el compromiso de la Junta con “la protección del patrimonio como eje de desarrollo sostenible para el medio rural”.