Autopistas de peaje: cuidado con lo que pides que a lo peor te lo dan

Cinco céntimos más cuesta cruzar el túnel de Guadarrama, 4,55€. El viaje a Segovia quince céntimos más, queda en 7.15€ en tarifa normal. Para un segoviano que a diario pase el túnel, que serán bastantes, son 270€ mes. Lo que aunado a la desaparición de peajes en provincias más afortunadas ha generado campañas de recogida de firmas. También Ciudadanos se apuntaba a la movida. Túnel gratis per tutti.

Como saben, desde 2020 la AP7 ha quedado totalmente libre de peaje de Tarragona a Alicante. Sigue por tanto siendo de pago de Tarragona a La Junquera. Según explicaba el ministro Ávalos la liberalización de la AP7 Sur supone un ahorro para los usuarios de 300M€, cantidad que un 21% atención, serían IVA, pienso yo aunque no lo dijera Ávalos, 63 milloncejos para el común. Para que se hagan una idea, el coste del mantenimiento para un año que se come ahora el contribuyente lo cifra Fomento en 21M€.

Esto nos aporta dos importantes datos. Uno que los beneficios después de impuestos, y siendo más que generosos con los costes laborales y de mantenimiento de las concesionarias del peaje superaría con creces los 150M€. Cifra que hay que calibrar en función de la amortización de la inversión (a 6M€ el kilómetro por 948 que tiene la carretera, imaginen). Más evidente resulta que el dinero que deja de ingresar el Estado rondará los 100M€ anuales (el mantenimiento más impuestos, pues al IVA añadan IBI que pagan a los municipios afectados y no entro en Sociedades e IRPF, cotizaciones de los currantes ahora en el paro). ¿Alguien me puede explicar dónde ve el negocio? En otras palabras, para hacerle el favor a los señores que utilizaban la AP7 (sin contar la Cádiz-Sevilla, mismo caso) los españoles todos deberán rascarse 100M€. Incluso los españoles que siguen padeciendo peajes. O incluso los que en su vida cruzarán dos veces por la zona.

¿Por qué quién utiliza la AP7? Evidentemente, gente del país, a quien les ha venido Dios a ver (o el señor contribuyente, para ser más exactos), pero también millones de extranjeros. Y sobre todo camiones, pues la autopista es como un corredor de mercancías entre Andalucía, Levante y Europa. La liberalización beneficia por tanto la competitividad exterior de la empresa privada local y del turismo. A nuestras expensas, claro.

Se calcula que la liberalización comportará un 30% de tráfico añadido. Y lo que supone. Un 30% de aceleración del desgaste y un incentivo para el uso del transporte privado por carretera. No creo que Greta Thumberg esté muy contenta, la verdad.

Siendo justos, hay que poner todos esos factores en los platillos de la balanza. Hay pérdida de ingresos del Estado pero también aumento de la competitividad empresarial. Hay más comodidad y seguridad para los viajeros, sí, pero también más contaminación. Se arregla la injusta patrimonialización por parte de transnacionales de los beneficios, se empeora la liquidez de la Hacienda pública. Hay que considerar las autopistas una parte del Estado del Bienestar y tratarlas como colegios u hospitales, o estamos ante otra cuestión.

Pienso yo que que habrá algún camino alternativo. Por ejemplo, aprovechando que se ha amortizado la inversión y pasa a ser pública, mantener los peajes suprimiendo el beneficio de explotación. Dejándolos a la mitad, con lo que daba para mantener empleos y el asfalto y hasta ganar algún dinerillo vía IVA. Incluso aplicando las políticas que se hacen en algunas partes de Cataluña, que los empadronados en los municipios que usan a menudo la autopista paguen un tanto al mes, sustancialmente más barato que la tarifa stándar. Y ojo, no se confundan que me los veo venir. No estoy defendiendo las autopistas de peaje privadas. Defiendo autopistas de titularidad pública. Lo que no quiere decir que tengamos que convocar oposiciones para taquillero. Tampoco. Hablo de ser eficiente en la gestión de lo público.

¿Aplicable a Segovia? Pues también, claro. Solo que ahora tendríamos el agravio comparativo de tú sí y yo no. La idea es que el usuario sea solidario con el disfrute del servicio en tanto el no usuario, que también existe, venga a liberarse de costes. Que con los dineros que nos ahorramos se mejoren, por ejemplo, las carreteras de esa España Vacía que tanto lloran en Teruel capital.

En definitiva, que me parece que le tendríamos que darle un par de vueltas a esto de liberalizar las autopistas. Pero sí, concedo que como medida populista y mediática es un todo un éxito. Ahora, muy progresista, muy ecológica y muy de izquierdas, pues que más bien poco.