Aumentan los contagios en Cuéllar y la provincia suma dos brotes más, con 18 activos

Las últimas 24 horas registran 33 contagios más por covid19 en la provincia de Segovia, con dos brotes más que elevan la cifra de activos a un total de 18. También la situación hospitalaria registra un leve empeoramiento, con 19 ingresos (tres de ellos UCI) lo que supone tres enfermos más que la jornada anterior.

Incremento en Cuéllar

Esta vez Sanidad no ha especificado el origen de los dos nuevos brotes pero todo indica que podrían ubicarse en la zona de Cuéllar, la única que registra un significativo incremento de casos en las últimas 24 horas, pasando de 12 contagios y una tasa de 8.17 para los últimos 7, días a 20 casos con una tasa del 13.6.

Estabilidad en Coca

El resto de Zonas Básicas de salud se mantiene estable con ligeros incrementos en Sepúlveda (1 caso más), Cantalejo (+2) y San Ildefonso (+1). En Nava de la Asunción, la zona más preocupante por el brote de Coca tras la celebración de una boda, la situación no ha cambiado en las últimas 24 horas, se mantienen los 58 casos de la víspera y desde la consejería de Sanidad se consideraba que la epidemia en la zona de momento está bajo control, por lo que no se contempla de momento medidas de confinamiento.

Así las cosas lo más preocupante sigue siendo la tendencia al alza en la curva de contagios. Bien que no tan encrespada como al principio de la pandemia y también muy condicionada por la sistematización de las pruebas PCR que hacen más rápido y exhaustivo el control de contagios, lo cierto es que desde mediados de agosto la curva no para de subir y no da trazas de “aplanarse”.