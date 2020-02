Apología de la desapología de Franco

Pues parece que el Gobierno reformará el Código Penal al objeto de prohibir la apología del franquismo. Supongo que muchas mentes de izquierda pensarán que ya era hora, que que bien, que gran mejora será esa…

Entiendo que es tiempo de batallas culturales. Fintas y contrafintas mediáticas. ¿Cómo luchar contra la desigualad? Muy fácil, imprimiendo titulares. ¿Cómo reformar el delito de sedición sin que se note? Prohibiremos la exaltación del caudillo.

No aprendemos y la izquierda menos aún, involuciona. Se vuelve mema y más mema a día que pasa, víctima de sí misma y sus campañas identitarias que terminan abriendo la puerta de par en par a la extrema derecha, al populismo más rancio, al nacionalismo. ¿Es que no hemos aprendido aún lo suficiente sobre el riesgo que conlleva utilizar el código penal para seguir ampliando los delitos de opinión?

Veamos. ¿Cuál sería el objetivo de una prohibición de la apología del franquismo? ¿Poner fin a los multitudinarios desfiles de nostálgicos que cada 18 de julio llenan nuestras avenidas de camisazules con boina roja?¿Impedir las tradicionales aglomeraciones que cada 20N llenan los templos para rezar por el alma de Franco? No parece. Más bien tener alguna herramienta para cuando el bobo de Vox suelte perlas del tipo “¿las 13 Rosas? Muy bien fusiladas, y más que hubiera”… Eso y cortar el recorrido judicial a los recursos de la Fundación Francisco Franco. Y para eso reformamos el código penal. Matamos moscas a cañonazos.

Sin caer en la cuenta que todo cambio legal debería responder, antes que nada, a una simple cuestión: ¿servirá de algo? ¿No será peor el remedio que la enfermedad? Y miren Alemania, país puntero en la proscripción de exaltaciones nazis. Donde soltar “Heil Hitler” apareja una buena multa y negar el holocausto, la cárcel. Pues bien, en las últimas elecciones Alternative für Deutschland obtuvo el 27% del sufragio en Sajonia, el 23% en las últimas de Turingia. Más… pese a la ley, proliferan bandas skins que sustituyen los lemas hitlerianos por el “88”. Las manifestaciones exaltatorias del Führer nunca han faltado y lucir cazadoras náuticas Helly Hansen, con el logo “HH” en el cuello es lo más de lo más en algunos institutos. Porque si a la querencia por la transgresión le añades ahora una pátina de la perversa seducción de lo prohibido estamos generando un artefacto de popularidad rompedora… Especialmente entre aquellos que carecen de fe en el sistema y los que anhelan un cambio radical en su vida.

Prohibir la burrada no solo no funciona, sino que además conlleva reacciones imprevisibles. Un ejemplo. Entre las previsibles, ¿cuánto tardará Vox en reclamar que por la misma regla de tres algo así funcione para reprimir, pongo por caso, los escarnecedores actos de homenaje que en algunos pueblos vascos tributan a etarras según salen de cumplir la pena? ¿Es que nadie ve el flipante espacio electoral que con medidas así se abre al populismo? Porque si mal está exaltar a Franco, ¿qué podemos decir de los que exaltan a la ETA?¿Y entonces qué?¿Media Rentería a la prisión?¿Arreglamos así algo o agravamos el problema?

Ya está el de la derechita cobarde -me soltará alguno, ya me ven, poniéndome la venda antes que la herida-. Pues sí y pues no. Efectivamente no veo yo que encausar masivamente a concejales tarados, engordar la lista de mártires de nuestras ya de por si engordadas veleidades nacionalistas, vaya a arreglar nada. Pero el caso es que la izquierda algún día deberá entender que en democracia, fuera de los derechos humanos, no existen valores absolutos. De manera que las leyes que hoy apruebas ad-hoc para terminar con la Fundación Francisco Franco, mañana se te vuelven en contra con la misma legitimidad.

Por mi parte y frente a los que pretenden arreglar el mundo a golpe de prohibiciones, reivindico el “dejar a la gente que haga lo que le salga de las mismísimas narices”. ¿Que un homenaje a Josu Ternera duele hasta el tuétano? Bueno, que duela. Allá cada cual con su conciencia (y si se incumple la normativa en materia apología del terrorismo, que trabajen los jueces; yo respondo de lo mío). ¿Que un tarado mental vaya diciendo que a las 13 Rosas habría que volverlas a fusilar?, pues igual. ¿Que en verdad Mathausen-Gusen era un campo de humanitario donde se daba trabajo y comida a cuatro desarrapados? ¿Que lo de Badajoz 1936 fue un invento de la propaganda? ¿Que en Paracuellos murió gente, sí, pero fue de una epidemia de tuberculosis? Nuestro deber moral pasa por desenmascarar al embustero. Decir que las cosas no fueron ni mucho menos así. ¿Pero multarlo, reprimirlo, prohibirlo?… ¿Acaso ayuda? ¿Les acalla o les amplifica? Les amplifica, no lo duden.

Es cierto, vivimos en una sociedad en la que la libertad de expresión se utiliza también para mentir y difamar, para sembrar el odio y el miedo y mejorar resultados electorales (y desde luego no solo Vox). A veces parece que no hay tope, pero sí lo hay. Hay leyes contra la difamación, hay condenas por injurias… Complicadas, garantistas, lo que quieran, pero existen… No existen leyes, en cambio, que prohíban opiniones, ni que sean del tipo “a mi el fascismo me parece que hizo grandes cosas” o “Franco ha sido el mejor político español del XX”. ¿Debería haberlas?

Lo que no entiende la izquierda es que si empezamos a modular la libertad de opinión y pensamiento en aras de una determinada ideología no han de pasar muchos años sin que el péndulo haga su trabajo. Si no defendemos en bloque la libertad de expresión, si hoy prohibimos las banderas con aguilucho y nos encogemos de hombros ¿quien evitará que pasado mañana (porque esto va a durar lo que va a durar) Abascal saque punta a la popularidad de prohibir las banderas independentistas, las de la FAI y las republicanas? Pero si ya van diciendo que hay que multar al que silbe el himno el día del partido…

Nos volvemos sectarios. Vox ganará de calle esta batalla. ¿Tan mal hemos vivido todos estos años en los que cada cual sacaba la bandera que le salía del moño? Parece ser que sí. El problema ya no es tanto ese sino que a Pedro Sánchez las reacciones a sus políticas le importan un comino. Él y Podemos juegan al postureo del tú a progre no me ganas. A una guerra de gestos con vistas a la encuesta del CIS. En última instancia, detentan la falsa creencia de que si la alternativa a la izquierda es Vox, mejor, la gente volverá a votarles ni que sea por miedo al otro.

Craso error. ¿Dónde está el PSF francés? ¿Dónde la SPD alemana? ¿Dónde el Partido Laborista? El populismo no tiene mercado entre el electorado de centro. Va a por el voto de las periferias, de los mileuristas, de los parados y de los verdaderos paganos del Estado del Bienestar que cada día se sienten un poco más expulsados de él porque los partidos a los que votaron se dedican a montar batallas culturales en la prensa… Y así, a golpe de arreglar el mundo en los periódicos y por decreto el ambiente se torna de día en día irrespirable.