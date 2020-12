Primero fue encontrado en un desierto de Utah. Eso fue a mediados de noviembre. Desapareció y reapareció en a principios de esta semana en Rumanía y Rusia, nuevamente en California… Finalmente este 6 de diciembre aparecía otro monolito en Frisia, Países Bajos Y esta tarde… en Ayllón, Segovia. De momento, se desconoce la autoría.

En el caso del monolito ayllonés, el primero en verlo y fotografiarlo ha sido Alberto. “Está en las ruinas de la antigua iglesia de Santiago, me gusta mucho la historia y paseo mucho por ahí, además está cerca de casa de mis abuelos. No sabía que era y a eso de las seis de la tarde lo he visto, me he ido para ahí y le he tomado las fotos. Parece de metal, de hierro, y está bien clavado en el suelo. De otra manera con el viento que sopla no se hubiera quedado en pie”, explica Alberto. Enseguida la historia ha corrido por las redes sociales.

Si es una broma habrá que felicitar al bromista. Aunque también podría tratarse de alguna promoción internacional jugando al desconcierto. Lo ciertos es que según los testigos presenciales, sobre las 18 horas aparecía bien hincado en el terreno y en el cerro de la Martina, cerca de las antiguas murallas árabes de Ayllón, el misterioso monolito o copia de él. Son tres chapas soldadas configurando un triángulo de unos dos metros de altura.

El monolito se ubica a 500 metros del núcleo urbano de Ayllón. “Es un sitio muy bonito, pero cerca de casas, así que me extraña que nadie haya visto nada. Esta mañana no estaba, eso sí te lo puedo asegurar”, sigue Alberto. Es un sitio accesible, con un camino por el que pueden circular -no sin dificultades- los vehículos. Lo que a tenor del peso de la broma parece condición de posibilidad.

Este es el sexto monolito que aparece en el mundo. Tras el del desierto de Utah, apareció otro segundo a finales de noviembre en el Noroeste de Rumania. El siguiente lo hizo en la región Rusa de Tula. A finales de la semana pasada aparecía el cuarto en el centro de California. Hasta ahí eran monolitos metálicos que aparecían y desparecía, y detrás de los cuales parece estar un colectivo de artistas, denominado The Most Famous Artist, que los venden a través de su web a 45.000$ la pieza.

Los aparecidos hoy en Frisia y Ayllón son claramente distintos. De acabado mate en lugar de la refulgente superficie metálica de los iniciales. Lo que podría ser un intento de proseguir una broma de impacto mundial.