Ángel Jiménez, un político diabólico

En la Diputación de Segovia, el diputado portavoz de Ciudadanos, Ángel Jiménez, pasa por hombre sosegado, de lo más cabal en sus intervenciones, cordial y todo amabilidad. De quien menos esperarías que tuviera un sótano en el que practicar torturas, anaqueles llenos de libros para invocar a Satán y, en general, las peores intenciones. Y bueno, tranquilidad, no es el caso.

Más bien el portavoz naranja es hombre que compagina varias ocupaciones, asesora empresas en su especialidad, la Seguridad Social -pero no es la única-, además de la política (en la Diputación y el Ayuntamiento de San Cristóbal, de donde es concejal) y, cuando puede, la escritura. Jiménez acaba de publicar, a través de Ediciones Derviche, el libro que menos se esperaría de un político. El diablo pasea por Segovia es un recopilatorio de diez cuentos de terror, pero terror-terror, que parte de la premisa de que, “tras sufrir tan desmedida humillación por parte de aquella segoviana, el diablo juró vengarse lentamente inundando la provincia en maldad y, a veces, deja notarse en cada uno de los rincones de esta próspera tierra”, que así empieza el libro.

No es un recién llegado a la literatura, además de dos ensayos sobre su especialidad, la Seguridad Social, ha publicado dos novelas sobre la II Guerra Mundial, en parte, de ahí le viene la querencia por el terror. “La verdad que me obsesiona como una sociedad tan civilizada y avanzada como la alemana llegó a esos extremos de barbarie, en mis novelas me centraba mucho en ese parte tan oscura, Stalingrado, Auschwitz, Dresde… De ahí que me fuera aficionando a este género, que tal vez no sea políticamente muy correcto pero me he divertido muchísimo escribiéndolo”, cuenta.