Pues si, nos quedamos sin gente y vamos para atrás. El padrón municipal deja claro lo que seguro que usted ya sospechaba: la ciudad (la provincia también) está en caída libre y si, por jugar, le pregunto de sopetón por el futuro de Segovia sé que empleará un buen rato pensando antes de pronunciar una palabra y lo hará con dudas. Se habrá fijado que yo no he escrito ni una sugerencia. Bueno, ganamos a Teruel y a Soria. Menudos pringadillos esos. Nosotros no.

En ese contexto duelen las “oportunidades” que se marchan cada día. Ya sabe, lo del Centro Logístico de Defensa, lo de Navacerrada o la última, la empresa dedicada a las casas prefabricadas, Wallex, que ha preferido Aranda de Duero a Carabias. Nos queda Bioamo, la de los cartuchos “medioambientales” que dice que duplicará su plantilla en los próximos meses. Más empleos, con los bares al tran, tran, no le puedo ofrecer en este momento. Y mire que la última gran inversión que hemos conocido en la capital es la adecuación de lo que fue el restaurante Lago por parte del Grupo José María, dispuesto a emplear 2,4 millones. Será trabajo y nos pone contentos pero déjeme que subraye: será el trabajo de siempre, el del monocultivo.

Le hablaba de Navacerrada y el cierre de sus pistas. He oído al consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones así, como muy enfadado y muy firme. Lástima que la queja se centrara, básicamente, en lo mas que le había sentado el desplante que supone que el Gobierno no avisara a las comunidades —“el territorio” lo llama el consejero— de la decisión en cuyo fondo parece acabar imponiéndose la resignación. Hala, otro asunto liquidado por la vía rápida y otros poquitos segovianos que se quedan sin su modo de ganarse la vida en Segovia. A probar en Madrid.

Hoy me salto el paso por la Junta que anda el personal reajustándose tras la moción de censura fracasada de la que no habrá ninguna consecuencia en el PSOE y los del Gobierno andan viendo a ver cómo reconstruyen la mayoría absoluta perdida con la salida de una procuradora del Grupo de Ciudadanos. Hala, el mantra de las próximas semanas es si Vox adquiere más participación o no en el Gobierno. A ver si lo entiendo: se presentó una moción para “frenar a la derecha” y el resultado es que el Gobierno permanece y que Vox, la extrema derecha, logra, aparentemente, mejor posición de la que tenía… Pues también voy a echar un rato en pensar en esto.

Así qué me voy al Ayuntamiento de la capital donde se ha estrenado el nuevo concejal de Cultura, Alberto Espinar, inaugurando la exposición de una catedral a base de piezas de la conocida marca juguetera alemana, Playmobil. Ya, es fácil el chascarrillo de que el concejal más joven lo primero que hace en sus nuevas atribuciones es andar con juguetes… Oiga, que ha sido una casualidad, que deseamos todo el éxito al edil y que el trabajo de Luis Gómez es muy serio, ha llevado una década (hasta ahora) y le acompaña el aplauso del público.

No lo es tanto como que su antecesora, Gina Aguiar, cesada al frente de Cultura por lo del contrato fragmentado del festival de Cine, haya sido ratificada como miembro de la comisión de Cultura del Ayuntamiento. Bueno, es que el organismo también entiende de Turismo, ademas de Patrimonio Histórico, Juventud, Educación y Deportes. Será por eso.

Claro, que esto se aprobó en un pleno muy raro celebrado el viernes en el que, en homenaje al concejal fallecido, José Luis Huertas, no hubo debates ni mociones y sólo se votaba. En cuarenta minutos se despachó la sesión, en cuyo orden del día había ¡32 puntos! Si lo repasa verá que se dio cuenta de que el año pasado se dejaron de gastar 2,6 millones del capítulo de inversiones y que en el mismo periodo se han hecho pagos no fiscalizados por una cantidad similar. Ahí lo dejo por si también quiere pensar en ello.

Más cosas lejos del Ayuntamiento. Pues la procesión de profesores que se han unido a los vacunados con la famosa Astra Zeneca sin que a fecha de hoy se conozcan secuelas más allá del consabido malestar general durante 24 horas que han sufrido varios de ellos. Digo yo que también será casual que a los docentes se les diera el pinchazo justo el día en el que comenzaban las vacaciones escolares de Semana Santa. Cero bajas. La Astra Zeneca ha causado cero bajas laborales entre el profesorado. A la estadística con ello.

Bueno, batería de buenas noticias en plan batiburrillo para acabar. Por ejemplo, que las Concepcionistas se estén liando la manta a la cabeza y hayan decidido hacer su nuevo colegio aún más grande y con más dotaciones que el del proyecto inicial; que los arqueólogos sigan encontrando trozos de nuestra historia, en este caso en el Seminario, donde se ha encontrado una columna romana. ¿Para cuando un iluminado que ordene levantar todo el centro del casco antiguo para sacar toda nuestra “romanidad”? Y el nombramiento del presidente de Apadefim, Maxi Viloria, como embajador de la Marca Ejército formando parte de una lista de 120 nombres de lo más granado del país…

Podría ser divertido si no fuera tan serio eso de la riada de personas iluminándose a golpe de movil para recorrer la senda verde, cerca del puente Hierro, huyendo de la Policía que sorprendió a unas cien personas de fiesta en una nave en la carretera de Villacastín, casi en Hontoria. Creemos que llegaron bien a casa, como lo debieron hacer los del botellón en el Pinarillo, este fin de semana, cuyas consecuencias le traemos en foto.

¿Qué le iba yo a decir? Ah, si, que lo de las medidas restrictivas se supone que son para todos y ser el listillo que encuentra la forma de vulnerarlas de alguna manera no dice nada bueno de quien se gana ese título…

Cuídese mucho, por favor.