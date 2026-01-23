El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha firmado un acuerdo de colaboración con Visa, líder mundial en pagos digitales, con el objetivo de mejorar el conocimiento del turismo internacional en las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad españolas y optimizar la planificación de su oferta cultural y turística mediante el análisis de datos agregados y anonimizados.

El acuerdo se ha formalizado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y ha sido rubricado por José Mazarías Pérez, presidente del Grupo y alcalde de Segovia, y Eduardo Prieto, director general de Visa en España.

Gracias a este convenio, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España tendrá acceso a una herramienta online personalizada que permitirá analizar, de forma agregada y totalmente anónima, los patrones de gasto de los titulares extranjeros de tarjetas Visa en las ciudades del Grupo. Esta información permitirá conocer, entre otros aspectos, el origen de los visitantes, la duración media de la estancia o el tipo de compras realizadas durante su visita.

El análisis de estos datos facilitará al Grupo la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia, contribuyendo a una mejor planificación de la oferta cultural y turística, al diseño de productos más ajustados a los intereses del visitante internacional y a una gestión más eficiente y sostenible de los destinos Patrimonio de la Humanidad.

José Mazarías ha destacado que “este acuerdo supone un paso importante para el Grupo, ya que nos permite contar con una fuente de información de gran valor para conocer con mayor precisión el perfil del turista internacional que visita nuestras ciudades y sus pautas de consumo. Estos datos serán fundamentales para seguir mejorando la planificación turística y cultural, ofreciendo servicios y experiencias de mayor calidad y mejor adaptados a las expectativas de nuestros visitantes”.

Por su parte, Eduardo Prieto ha subrayado que “una economía de datos abierta puede impulsar experiencias más enriquecedoras y personalizadas para consumidores, empresas y administraciones públicas. Con esta alianza queremos apoyar al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y contribuir al desarrollo del turismo internacional en sus destinos, poniendo a su disposición herramientas analíticas avanzadas que ya han demostrado su eficacia en otros países y ciudades de referencia”.

El acuerdo garantiza en todo momento el respeto a la privacidad y la protección de datos, ya que la información facilitada es completamente anonimizada y no incluye ningún tipo de identificación personal, ni datos del titular de la tarjeta, del emisor o de los comercios.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España está integrado por las ciudades de Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda, cuyos cascos históricos están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Experiencia piloto en Segovia

Este convenio no parte de cero, sino que se apoya en una experiencia piloto pionera desarrollada en la ciudad de Segovia, fruto de la colaboración entre Visa y Turismo de Segovia. Gracias a este proyecto, se ha podido acceder a datos de gasto anonimizados y agregados de tarjetas Visa emitidas en el extranjero, correspondientes al periodo 2022-2024. Esta experiencia ha demostrado el enorme valor de disponer de información precisa sobre cómo, dónde y cuánto gastan los turistas internacionales en una ciudad Patrimonio Mundial, aportando una base sólida para pasar de la intuición a la toma de decisiones fundamentadas en evidencias reales.

Los datos han permitido identificar con precisión los principales mercados emisores, la estacionalidad del gasto, los sectores más beneficiados como la restauración, el comercio y el alojamiento, así como las zonas de la ciudad con mayor concentración de actividad económica. Además, el análisis refleja un crecimiento muy significativo del gasto turístico internacional, con un aumento cercano al 25% respecto a 2023 y del 68 % en comparación con 2022, alcanzando en 2024 un volumen total de 46,8 millones de euros. Más allá de las cifras, esta información ha permitido comprender la estructura real del impacto económico del turismo y orientar mejor las políticas públicas, la promoción y la planificación urbana.

La experiencia de Segovia ha evidenciado que los datos, cuando se utilizan de forma responsable, se convierten en una herramienta clave para la gestión turística sostenible.

El nuevo convenio con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España permitirá ahora extender este modelo al conjunto de las ciudades Patrimonio, trabajando con una metodología común y datos comparables, y abriendo la puerta a un turismo más inteligente, más sostenible, más beneficioso para nuestras ciudades y para sus habitantes y más respetuoso con nuestro patrimonio.