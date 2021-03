Absuelto de una acusación de prevaricación el alcalde de Fuentesoto

La audiencia provincial de Segovia ha absuelto al alcalde de Fuentesoto, Mariano Parra, y al secretario municipal del consistorio de la acusación de prevaricación continuada presentada por una empresa de la localidad que se consideraba “perseguida” por el alcalde y secretario. El fiscal sobreseyó la denuncia que sin embargo siguió adelante por la acusación particular, que imputaba a ambos un delito continuado de prevaricación administrativa por los que pedía cinco años de prisión, 6.480€ de multa y 5 años de inhabilitación especial, además de una indemnización de 30.000€ por daños morales y materiales. También se acusaba al secretario de falsedad documental. El juez falla a favor de los acusados, absolviéndolos de todos los cargos.

Los hechos juzgados se remontan a 2011, cuando el Ayuntamiento, y apelando a informes sanitarios que señalaban que no se estaba procediendo a la correcta depuración del agua, acordó clausurar el enganche del agua a una nave de almacenamiento y venta de abonos propiedad de la empresa denunciante. Posteriormente, en 2012, la empresa paralizó la clausura en los tribunales, que fallaron a favor de la empresa.

En septiembre de 2012 la empresa solicitaba licencia municipal para poner en marcha una seleccionadora de semillas que no fue concedida hasta octubre de 2013. La firma denunciante reclamó entonces y entre otras supuestas arbitrariedades por los daños ocasionados por la demora, reclamación que no prosperó y que tampoco consideró el juzgado de lo contencioso en 2016. En febrero de 2014 se iniciaba el pleito que ha concluido ahora con la absolución y por la que se acusaba al alcalde de pretender retrasar “anormal y deliberadamente” las concesiones de licencias con la finalidad de perjudicar a S.R.F.

El juez estima que el escrito de calificación de la acusación particular está cargado de “valoraciones y de subjetividad” de donde “no resulta fácil determinar qué actos se dicen prevaricaciones y que documentos falsarios”. Sobre las supuestamente deliberada actuación del alcalde de retrasar las tramitaciones de licencias el juez destaca que en el caso juzgado la licencia se obtuvo en bastante menos tiempo que los dos años de media de otras similares. “No hay prueba de que el acusado actuara a sabiendas de la injusticia de la resolución. Y ello porque no tenía conocimientos de procedimiento, porque actuó con el

conocimiento del Secretario y muy probablemente con su colaboración, y porque no hay constancia alguna de que el Secretario hiciera advertencia de ilegalidad”, sentencia el juez. Inocentes de todos los cargos.