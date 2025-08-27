Abierta la inscripción para la Escuela municipal de Música y Danza

El Ayuntamiento de Segovia, a través de su área de Cultura, tiene abierto hasta el 2 de septiembre el plazo de inscripción para participar en la Escuela Municipal de Música y Danza “Agapito Marazuela”, un centro de enseñanza artística no profesional dirigido a personas a partir de los 4 años, sin límite de edad.

Esta escuela, de enseñanza de régimen especial, ofrece una formación de calidad en ambas disciplinas y constituye un importante recurso cultural y educativo en la ciudad.

Para este curso se ofertan 44 plazas. En el caso de la sección de música hay disponibles 14 puestos para iniciación musical – 12 para niños y niñas de 4 años y 2 pequeños de 5 años; en formación básica podrán entrar 6 alumnos de 6 años y otros tantos de 7; para formación musical con instrumento hay 6 plazas disponibles, 4 para el coro de jóvenes y 8 para el de adultos. En la sección de danza, en concreto para iniciación entre los 4 y los 6 años, se ofertan 12 puestos.