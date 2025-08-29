60 años de carrozas en Fuentepelayo

Las carrozas en Fuentepelayo son todo un arte. Un derroche de imaginación y también de meses de trabajo, cuyos frutos pudieron finalmente verse en el desfile de la 60 edición del concurso celebrado el pasado fin de semana. Participaron 12 peñas con sus respectivas carrozas, que son ya verdaderas comparsas carnavaleras. El primer premio tanto en la categoría de comparsas como la de carrozas, dotado con 2.100€, fue para la peña el Juicio del Bare con su montaje de trasunto fantástico, “Maléfica”. La Fantasía Mexicana de Pequeños Alborotaos se llevó el segundo y la Hakuna Matata, de La Tejada, el tercero, en carrozas. En comparsas, quedó segunda la recreación de Grease, de La Cuba, y tercera otra vez Fantasía Mexicana. Edición de gran nivel, con mexicanos, picapiedras, faraones, aztecas, travoltas, vaqueros, hawainos…

Entre las novedades, la inclusión de un espectáculo de animación a modo de apertura a cargo de Almozandia Teatro y con vehículos fantásticos, gorras y abanicos para combatir el calor, y un sistema gratuito de fotos web con reconocimiento facial, con un récord de descargas por parte de los asistentes. Como también hubo récord de participantes, entre 10.000 y 12.000 según la organización, que trazaba un balance más que positivo: “además de la asistencia multitudinaria, el desfile ha tenido una enorme repercusión en medios locales, provinciales y nacionales, y el contenido compartido en redes sociales ha superado el millón de visualizaciones. Para la organización, el éxito de esta edición no puede entenderse sin el trabajo incansable de las peñas participantes y de los conductores de esas obras de arte sobre ruedas y sin la implicación de los vecinos, entidades e instituciones que, con su apoyo, han hecho posible que el desfile haya brillado como nunca en este 60º aniversario”