Un total de 1.656 segovianos se han contagiado por covid durante el puente de fin de año, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad, cuyo último reporte de la evolución de la pandemia se produjo el pasado 30 de diciembre. Son casi 500 casos más que los registrados una semana antes, en el “puente” de Navidad, cuando se confirmaron 1.192 casos.

Según los mismos datos, sólo en las últimas 24 horas, los nuevos positivos a los test PCR suman 466 casos. No obstante, resulta destacable el sensible descenso de los brotes activos en la provincia, reducidos en la estadística hasta 7 focos activos con 52 casos vinculados. La cifra se fundamenta, no obstante, más en la falta de rastreadores que hay en el provincia que en un descenso de la incidencia, que sigue siendo de las más elevadas en la provincia de Segovia.

De hecho, la tasa de incidencia es la tercera más alta de la comunidad, marcando ya 3.621 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de la media regional que marca 3.156 casos. Preocupante es la tasa en la capital donde la tasa a dos semanas se ha situado este 3 de enero en 4.410 casos por cada 100.000 habitantes (4,4 por ciento). Para la esperanza, el descenso que sigue experimentando el número reproductivo básico, que marca la contagiosidad existente en el territorio. Está ahora mismo en Segovia en 1,14.

Crecen los hospitalizados

La presión hospitalaria también ha aumentado en estos primeros días del año 2022. Hay 19 casos Covid en el centro segoviano, 18 de ellos en planta y 5 en estado crítico en la UCI.