Y mañana… ¿qué o quién?

La política del bulo, a pleno rendimiento desde la entrada de Vox en las instituciones, ha intentado ocultar las más de 1.000 mujeres que han muerto víctimas de la violencia machista. Desde que existen registros, 1.060 mujeres, y 27 en lo que va de año, han sido asesinadas por su pareja, y eso sin contabilizar a aquellas en las que su asesino no guardaba relación sentimental con ellas. Miles de mujeres a las que el partido de Abascal pretende dejar en el olvido.

La crisis del covid no ha hecho desaparecer una de las grandes lacras de nuestra sociedad. Durante el confinamiento las llamadas al 016 aumentaron considerablemente, y la violencia machista ha seguido ahí, agravada por un confinamiento con el agresor.

Aún así, en uno de los plenos del Congreso de los Diputados, mientras todos los partidos, cada uno en su forma, se ponían de acuerdo en entender que la violencia machista era un problema social, Vox se desmarcaba de uno de los grandes consensos sociales como es la lucha contra la violencia machista, y a través de su diputada de Vox, Macarena Olona, a voz en grito, insistió en el no género de la violencia.

La lucha contra la violencia machista, y toda la legislación que ha conllevado, aunque haya que mejorarla por supuesto, ha sido uno de los grandes consensos de nuestra sociedad. Consensos, que visto en los últimos meses, no parecen un objetivo fácil de alcanzar. Vox, ha intentado por todos los medios acabar con uno de los grandes avances de este siglo, como ha sido el reconocimiento por parte de la sociedad, de que existe una violencia estructural que afecta a las mujeres, por el hecho de ser mujeres.

Pero Vox no solo ha realizado su actuación en el Pleno del congreso de los diputados, cabe recordar, que hace ocho meses, en noviembre de 2019, el pleno del Ayuntamiento del Espinar, debatía una moción, firmada por PP, Ciudadanos y Vox que pedía derogar la Ley contra la Violencia Machista. Y el resultado ya lo sabemos todos. Desalojo del pleno y las multas correspondientes, que han llegado a sus destinatarias varios meses después, en lo que bien parece una pequeña venganza para dejar claro, quien manda.

Y digo venganza, porque cuando parece que el asunto había quedado “finiquitado” de repente en julio de 2020 la alcaldía inicia el expediente sancionador. El alcalde ha afirmado que no ha podido ser antes por la crisis del Covid y que de no hacerlo “estaría cometiendo un delito”

Entiendo al alcalde que no quiera cometer prevaricación, aún así, si tengo que elegir bando, por supuesto el de la defensa de los derechos humanos.

Pero es algo llamativo que esté tan preocupado en el cumplimiento de la legalidad en unos casos, cuando en este mismo medio, en este caso en relación al procedimiento de empadronamiento de unas personas concretas, ha afirmado que retrasa todo lo que puede el procedimiento, a pesar de que los servicios jurídicos le dicen que está obligado a hacerlo. El alcalde parece estar muy preocupado por cumplir la ley en unos casos y en otros no.

Pero como todos los problemas, siempre hay un fondo que subyace. Puede que el ruido hubiese sido menor, si el alcalde, Javier Figueredo, no hubiese puesto al frente de la concejalía de servicios sociales e igualdad, a Montserrat Sanz Solís, dirigente en el municipio de Vox. Puede que nada de esto hubiese sucedido, si no se hubiese firmado de manera conjunta una moción para derogar la ley contra la violencia machista. Y puede que todo esto no hubiese sucedido, si como en otros países europeos, se hubiese aislado a la extrema derecha de Vox en vez de poner alfombra roja hacia puestos de gestión.

Vox ha conseguido a través de la política del bulo, seguido por el PP para que nadie le haga sombra, y Ciudadanos para no seguir perdiendo votos, que vuelvan al centro del debate, temas ya superados. Ayer fue la Violencia contra la mujeres, hoy los mas vulnerables y mañana ¿qué o quién será?