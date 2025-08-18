Varios funcionarios heridos en una nueva agresión en la cárcel

La tarde del pasado jueves se registró un nuevo episodio de violencia en el Centro Penitenciario de Perogordo, en Segovia, que dejó varios funcionarios heridos. El altercado se produjo en torno a las 20:00 horas, durante el cierre de celdas, cuando un grupo de internos armados con objetos punzantes y palos improvisados protagonizó una persecución a otros reclusos. En el transcurso de los hechos, un funcionario fue empujado por las escaleras y otro resultó herido al intentar contener la situación.

Según la asociación de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), el suceso, que califican de “extrema gravedad”, se saldó con lesiones de distinta consideración entre los trabajadores y con algunos internos trasladados al hospital o conducidos a aislamiento.

La organización ha subrayado la “profesionalidad” del personal penitenciario, que, a pesar del riesgo, logró restablecer el orden con el apoyo de la dirección del centro. TAMPM insiste en la necesidad de revisar las políticas actuales en materia penitenciaria y reclama medidas urgentes: una clasificación más adecuada de los internos, un régimen sancionador actualizado y el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad para reforzar su capacidad de actuación.

“Se deben analizar con urgencia los fallos en las políticas actuales y se ruega que se tomen medidas dignas de semejante ámbito”, apuntan desde la asociación, que reitera la importancia de reforzar la seguridad antes de que se produzcan consecuencias más graves.