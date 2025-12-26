Policía Nacional patea en el suelo a un detenido en Coronel Rexach

Sobre las 15:00 vecinos de Coronel Rexach, en Segovia capital, grababan a un agente de la Policía Nacional propinando una patada a un detenido que estaba ya reducido por un segundo agente y en el suelo. Según los vecinos, y con anterioridad, otro agente participante en la detención, igualmente pateó al detenido. Posteriormente, acudieron al lugar de los hechos una patrulla de la Policía Local y una ambulancia, que atendió al detenido esposado de lo que parecían heridas en la cara, procediendo a su traslado a dependencias sanitarias. Según fuentes del 112 la policía recabó la presencia de los sanitarios para atender a un herido leve vinculado con un incidente de tráfico. Fuentes de la subdelegación de Gobierno en Segovia señalan que están recabando información para facilitar una versión oficial de lo sucedido.
