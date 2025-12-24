free web stats

La Tardebuena en Segovia, el evento del año

Posted By on 24, Dic, 2025

Más de 4.000 personas se congregaron este 24 de diciembre en la Plaza Mayor de Segovia para participar en la celebración de la Tardebuena 2025, que volvió a reunir a numeroso público en la plaza Mayor de Segovia en una cita que no para de crecer en la ciudad.

Durante la tarde, el público asistente pudo disfrutar de una programación musical continuada con las actuaciones de Raúl Ortiz,, McFly, Deivhook (batería), Los de Lío, Javi Lin (violín), Banano, Carlos (trompeta), Trutxo, RdFer y Álex V. La jornada se desarrolló sin incidencias destacadas y estuvo marcada por la presencia de vecinos y visitantes que acudieron a la Plaza Mayor para celebrar la víspera de Navidad.

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

12 Comments

  1. Celtíbero

    24 diciembre, 2025

    Pues resultó un éxito de público.

    Pero había meadas por doquier, en rincones de conventos, atrios de iglesias románicas, fachadas de casas particulares… En fin, qué pena que esto no cambie.

    • Un vecino

      25 diciembre, 2025

      Completamente de acuerdo. Lo que en su día fue una reunión social, de charla y encuentro de conocidos, ahora es un botellón orquestado de imposible establecimiento de conversaciones y con la incomodidad de gran número de gente pasados de vueltas perdiendo la educación y los mínimos del decoro. Otra gran Azaña del equipo gobernante .

  2. Comegambas

    25 diciembre, 2025

    Y hoy todos a animar a Perico en la Carrera del Pavo.

    Espero que participe nuestro campeón ciclista “made in Segovia”.

  3. Juan

    25 diciembre, 2025

    Una pesadilla para los vecinos. ¿ Porqué no lo hacen en Nv Segovia que es más grande y se reparten más los miles de meadas y los bares de Nv Segovia necesitan más esa facturación que los de la Plaza ( quien dice Nv Segovia dice El Carmen , San Lorenzo , La estación… )

    • carlos

      26 diciembre, 2025

      completamente de acuerdo, es un acto que solo sirve para que los bares de la plaza mayor y alrededores facturen muchísimo en un día que solía ser flojo: esta fiesta debería ir rotando por diferentes espacios de la ciudad, cada año en un barrio para repartir el consumo en la hostelería y los orines.

  4. La contradicción

    25 diciembre, 2025

    Los que piden hacer actividades en los barrios son los mismos que luego dicen que el centro de la ciudad es un marco incomparable para hacer actividades. Así son algunos en esta ciudad.

  5. Botellón consentido

    25 diciembre, 2025

    ¿Tardebuena o botellón consentido o meódromo?

  6. Kike

    26 diciembre, 2025

    Vienen a mi recuerdo aquellas tardes de Nochebuena en la que comercios y bares cerraban al mediodía y a penas un puñado de jóvenes salíamos a apurar los bares aun abiertos. No faltaban San Miguel, abierto por su condición de hostal, La Tasquina y, con suerte, algún asador dedicado a preparar encargos para llevar a casa que se hacían los remolones para poner algún botellín en barra, caso del José. Pocos valientes los que en una desolada Plaza Mayor aguantaban el frió, la niebla o, a veces, la nieve queríamos brindar con amigos antes de la noche más familiar y significativa del año. Poco a poco fue asentándose la Tardebuena, término que nos inventamos los pocos incautos de aquella protofiesta dos décadas atrás. Años después hemos visto cómo se incorporaron más bares, iniciativas de algunos de ellos fue disponer de charangas primero y de música después. Hasta que el Ayuntamiento quiso arrimar el hombro y propiciar esta fiesta, disponer los medios humanos y materiales (urinarios incluidos). El civismo ya es algo que ninguna administración puede inculcarnos.

  7. Frutos

    26 diciembre, 2025

    Este sarao se le ha ido de las manos al ayuntamiento y ya no saben cómo reconducirlo.

    Se inició de forma espontánea, el ayuntamiento de entonces se quiso apuntar el tanto y desde entonces ha ido degradándose sin remedio.

    Ahora es un macrobotellón organizado por el ayuntamiento, con el incívico comportamiento de muchos (no todos).

    Me sorprende que haya padres que permitan sentarse a la mesa de Nochebuena a sus hijos en tan lamentable estado, como vi a alguno salir de la Plaza Mayor.

  8. Vivir en la plaza es lo que tiene

    26 diciembre, 2025

    Es legal que los bares de la plaza suban el precio por esa tarde?? En eso el ayuntamiento no tiene competencia?

  9. Ana

    26 diciembre, 2025

    Patético, chabacano y hortera macrobotellón disfrazado de ” actividad cultural”. Los de siempre engordando su bolsillo y , también los de siempre, alardeando de una falta absoluta de civismo y dignidad; orinando, vomitando y defecando ( sí, sí, cagando, vamos) por todos los rincones del casco viejo.
    La verdad es que Segovia se merece algo mejor

  10. Larga vida a la Tardebuena

    26 diciembre, 2025

    A pesar de las quejas de los anteriores comentarios, todo el mundo en Segovia está encantado con esta fiesta. Los segovianos demostraron ser cívicos y no hay mucha diferencia con San Juan y San Pedro.

