12 Comments

Más de 4.000 personas se congregaron este 24 de diciembre en la Plaza Mayor de Segovia para participar en la celebración de la Tardebuena 2025, que volvió a reunir a numeroso público en la plaza Mayor de Segovia en una cita que no para de crecer en la ciudad.

Durante la tarde, el público asistente pudo disfrutar de una programación musical continuada con las actuaciones de Raúl Ortiz,, McFly, Deivhook (batería), Los de Lío, Javi Lin (violín), Banano, Carlos (trompeta), Trutxo, RdFer y Álex V. La jornada se desarrolló sin incidencias destacadas y estuvo marcada por la presencia de vecinos y visitantes que acudieron a la Plaza Mayor para celebrar la víspera de Navidad.