En su 90º edición, la clásica carrera sin cadena de Segovia volvió a llenar las calles de la ciudad con emoción y tradición. Julio Martín, veterano ciclista y habitual protagonista de la prueba, sumó hoy, 25 de diciembre de 2024, su décima victoria, superando a un destacado elenco de participantes entre los que se encontraba Pedro Delgado.

La competición reunió a cerca de setenta ciclistas y fue presenciada por miles de espectadores que se congregaron en puntos emblemáticos del recorrido, como la Plaza del Azoguejo, con el Acueducto como telón de fondo.

El recorrido comenzó en la Plaza Día Sanz, con un descenso inicial por la calle Teodosio el Grande, donde los ciclistas tomaron impulso para afrontar el ascenso por la Calle Real hasta la meta, situada en la Plaza Adolfo Suárez. Como es tradición, las bicicletas carecen de cadena, lo que añade un desafío técnico único: los participantes deben optimizar el impulso inicial y equilibrar su peso para avanzar sin pedalear.

Los premios, fieles a la historia de la carrera, consistieron en un pavo para el primer clasificado, un pato para el segundo y una pularda para el tercero, manteniendo viva una costumbre que data de los años 30.