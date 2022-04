Empezaron las vacaciones de Semana Santa. Unas vacaciones “normales”, sin los confinamientos de 2020 ni los “cierres perimetrales” del 2021. Circunstancia que el año pasado dejó al sector turístico segoviano en mantillas, pues es la primavera la temporada alta por excelencia del turismo provincial.

Explica Gerardo Otero, presidente de la Asociación Profesional de Turismo Rural y Activo en Segovia, que las reservas están en un 85%, “por debajo del 100% que se logró en 2019 y con anterioridad, cuando en Segovia prácticamente se hacía el lleno”, informa. Entre las razones que las casas rurales barajan para explicar este -relativo- mal dato, está “la subida de precios de las gasolinas y el aumento de la inflación. Son fechas para un turismo que llega de otras comunidades y la subida de la gasolina influye”, explica Otero.

Una subida de precios, que al decir de Otero, el sector no ha repercutido en sus precios. “Venimos de dos años muy malos y los precios están muy ajustados, no hemos repercutido los incrementos de la luz, de la calefacción, de todo en general”. Aunque no era el target principal, tampoco ayuda la lenta recuperación del turismo internacional, aunque los más optimistas confían en que conforme pasen los días las reservas vayan acerándose al “sin habitaciones”.

Calor en aumento y chusbascos esporádicos

El clima será un factor importante. Al respecto, desde AEMET vaticina en Segovia una semana primaveral de manual. Con su parte positiva, calor en aumento y sol. Y la negativa, chubascos esporádicos. Temperaturas mínimas de entorno a 7 grados, salvo el martes, que se prevé como el día con peor tiempo de las vacaciones, con elevadas probabilidades de chubascos dispersos. A partir del miércoles las cosas mejoran. Para el jueves y viernes Santo, los modelos indican posibles lluvias de corta intensidad, pasajeras, pero que sin duda pueden afectar a los horarios procesionales, que en los dos años anteriores al covid de 2020 ya tuvieron que posponer numerosos actos por la lluvia. En definitiva tiempo primaveral, “normal”, para unas vacaciones “normales”.