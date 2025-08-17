La tarde de este domingo dejó en la provincia de Segovia una de las jornadas más calurosas del año, con temperaturas extremas que desembocaron en una fuerte tormenta acompañada de rachas de viento de más de 80 km/h y lluvia intensa durante cerca de una hora.

En ese contexto meteorológico se produjo un incendio en el término municipal de Basardilla, originado por la caída de un rayo, según informó el medio local Torreinfo a través de sus redes sociales.

El fuego fue rápidamente atendido por el operativo contra incendios, cuya intervención, junto con la colaboración de vecinos de distintos municipios, permitió controlar las llamas en su fase inicial.

Desde Torreinfo trasladaron su agradecimiento por “la rápida respuesta del operativo contra incendios y la colaboración de vecinos de distintos municipios”.