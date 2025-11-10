Un piloto de parapente de 60 años resulta herido tras sufrir una caída en Arcones

Un piloto de parapente de 60 años resultó herido en la mañana del domingo después de sufrir una caída mientras intentaba aterrizar en una zona habilitada para esta actividad en La Mata, en el término municipal de Arcones (Segovia). El incidente se produjo alrededor de las 12:23 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas alertando de que el deportista había quedado inconsciente tras el impacto.

El centro de emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Segovia y a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que movilizó un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del Punto de Atención Continuada de Navafría.

A su llegada, los equipos sanitarios atendieron al herido en el propio lugar del accidente antes de proceder a su evacuación. El piloto fue trasladado en helicóptero al Complejo Asistencial de Segovia para su valoración y atención hospitalaria.

Arcones, uno de los puntos de vuelo libre más conocidos de la provincia, registra cada año una alta actividad de parapente debido a sus condiciones favorables para esta práctica.