Un herido leve en un atropello en la Avenida del Acueducto

La Policía Local de Segovia registró varias incidencias durante el pasado fin de semana, entre las que destaca un atropello ocurrido en la madrugada del domingo 17 de agosto en la Avenida del Acueducto. El suceso, que tuvo lugar a las 04:05 horas a la altura del número 26, se saldó con un peatón herido leve tras ser alcanzado por un turismo.

En materia de tráfico, también se produjeron dos accidentes el jueves 14 de agosto: un alcance entre dos turismos en la Avenida Vía Roma y una embestida entre un coche y una motocicleta en la glorieta Domiciano Monjas. Ambos siniestros se resolvieron con daños materiales.

Durante estos días, la Policía Local realizó controles de documentación, alcoholemia y drogas, con tres denuncias (por carecer de seguro, ITV caducada y superar la tasa de alcohol).

En el ámbito de seguridad ciudadana, los agentes intervinieron en varios conflictos vecinales y familiares, apoyaron en la extinción de un fuego en el Camino de la Piedad y colaboraron en el sofoco de un incendio de tres contenedores.

Asimismo, se atendieron trece incidentes sanitarios, de los cuales nueve requirieron traslado al Hospital General de Segovia.