Un funcionario de la cárcel de Perogordo denuncia amenazas de un interno

En los micrófonos de Radio Segovia Cadena SER, un representante del sindicato “Tu Abandono Me Puede Matar” ha denunciado la situación vivida recientemente por un funcionario del centro penitenciario de Perogordo, en Segovia, que recibió amenazas, incluso de muerte, por parte de un interno.

Según relató, el recluso reconoció al trabajador fuera del centro penitenciario, lo que derivó en la intervención de la Policía Nacional. El sindicato subraya que, de haber sido considerado agente de la autoridad, “las repercusiones habrían sido diferentes”.

El portavoz incidió en que la falta de este reconocimiento deja a los funcionarios “indefensos” frente a situaciones de amenaza o agresión, tanto dentro como fuera de la prisión, y recordó que Segovia “es una ciudad pequeña” donde es fácil coincidir con internos en la calle.

“Llevamos más de dos años reclamando esta medida, pero no se nos hace caso. Cuando en realidad estamos expuestos a amenazas e incluso agresiones”, afirmó, reiterando la exigencia de que se les reconozca como agentes de la autoridad para que, en caso de producirse este tipo de incidentes, “tengan consecuencias para la persona responsable”.