Un fallecido y un herido en un choque entre un camión y una furgoneta en Villacastín

Un hombre ha perdido la vida y otro ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en el kilómetro 88 de la carretera N-VI, en el término municipal de Villacastín (Segovia). El siniestro se produjo tras la colisión entre un camión y una furgoneta, según informó el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Las primeras llamadas de alerta señalaban que dos personas habían quedado atrapadas en el interior de la furgoneta, una de ellas inconsciente. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Segovia y personal sanitario de Sacyl, con una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y efectivos del centro de salud de Villacastín.

En el punto del accidente los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de uno de los ocupantes del vehículo. El segundo herido fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital de Ávila.

La colisión obligó a cortar uno de los carriles de la carretera para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y sanitarios. La Guardia Civil regula el tráfico en la zona, donde se mantiene la circulación alternativa por el carril libre.