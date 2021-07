Ya sabe usted que soy poco de echar las campanas al vuelo y esto del acuartelamiento que se está pidiendo para ocupar el lugar de la Base Mixta cuando se marche pues mire, hasta que no vea un anuncio claramente, eso de que hay “una opción real” que dice el mensaje oficial me sigue sonando a fruta verde… Bueno, de momento lo que hace el Ayuntamiento es descargar un poco de presión diciendo a la Junta que meta pasta al asunto y Luquero repite cada vez que puede que si el Centro Logístico se fue a Córdoba es “porque la Junta de Andalucía mete dinero”. Claro, que olvida que el compromiso de la autonomía se produjo después de que el Ayuntamiento liderara un proyecto serio ante Defensa y desde esa posición pidiera el apoyo, justo lo que aquí no se hizo entonces. A ver si ahora hay suerte con la pedrea que es a lo que se opta.

La verdad es que en el Ayuntamiento parece que hacen lo posible para contentar a los de uniforme. En la foto de la reunión de trabajo aparecen tres militares frente a dos del Ayuntamiento —Clara y Clara— que además están sentadas de espaldas a la puerta pese a ser las anfitrionas y así son también las que quedan deslumbradas por estar mirando directamente a las ventanas ante las que se sientan los visitantes… Faltaba que se hubieran sentado en taburetes. Cuando acabó el encuentro, la cosa del agasajo se remató a la vieja usanza: comida para todos en famoso restaurante segoviano. Si de esta no lo logramos…

Le advierto que lo del protocolo se incumple con facilidad. Mire lo de la Fundación Rodera Robles, cuyo presidente, por deseo del propio Rodera, es el presidente de turno de la Diputación, pero la persona, no la institución. Sin embargo, ante la ausencia de Miguel Ángel de Vicente fue el vicepresidente de la administración provincial, José María Bravo, el que hizo de sustituto en la apertura de la última exposición abierta allí y se le rindieron todos los honores cuando eso no le correspondía… Detallitos de viejo, me dirá usted y con razón, quizá

Son fallitos que ocurren en el agitado día a día, que la placidez del verano no acaba de llegar a la vida política y social segoviana y que no se yo si llegará en agosto para algunos departamentos. Por ejemplo el de Obras del Ayuntamiento que ya va acabando lo de San Gabriel, más ancha en tramos, cuya apertura se promete para este viernes, aunque el autobús urbano seguirá invadiendo el carril contrario cuando entre en Padre Claret desde la glorieta de Dionisio Duque porque la conflictiva curva no ha entrado en este proyecto que se acababa Justo al lado. .

El departamento tiene abiertos otros frentes como el de los retrasos de los ascensores de San José donde pasa lo mismo que ya ocurrió en el de Vía Roma: problemas con los cristales. Ya sabe “a esperar la pieza que la traen de Alemania”, como los embragues en los años 70. Y luego viene lo de levantar, otra vez, Padre Claret… Mejor pille vacaciones un par de meses, hágame caso.

Hay también inauguraciones, no crea. Por ejemplo, el aparcamiento y una cancha creados junto al colegio Carlos de Lecea, ya sabe, donde caían las piedras desde los taludes y que hasta ahora es lo que se ha hecho en torno a la recuperación del valle de Tejadilla, además del acuerdo para renovar el colector de la zona, una obra que vale cuatro millones que se pagarán mayoritariamente con fondos europeos aunque la nota oficial decía que el gasto corre por cuenta del Ayuntamiento… ¡Chico! Hay que andar con mil ojos que si no se lía el personal.

Fuera de Segovia y después de echar grasa en los goznes se ha abierto la puerta de Alfonso XII para acceder a los jardines de la Granja desde el casco urbano que para gente de edad como yo viene muy bien para quitarse una cuesta de las gordas para acceder a los jardines desde la puerta principal.

¿Qué más en el alfoz? Ah, si, que en Quitapesares no vive nadie y por eso no se puede poner en marcha la depuradora y como no se pone en marcha la depuradora es más fácil que siga sin haber vecinos… ¡Gran proyecto ese, si señor! A la segoviana. También en Palazuelos y Trescasas se ha identificado a un grupo de gamberros urbanos a los que se buscaba por distintos desperfectos. También hay gamberros en la capital y la recién remozada plaza de la Morería ya tiene la firma de algún “artista urbano”. Mire que me enfadan los creadores estos, oiga.

Y un poco más lejos, pues no me quiero olvidar de reseñar la bandera española gigante que han instalado en una rotonda de El Espinar por orden municipal, naturalmente con polémica, aunque en Torrecaballeros protestaban también porque alguien quitó una pancarta multicolor del Ayuntamiento y ya que estábamos embarullando, también se protestaba por el asesinato del sanitario Samuel en A Coruña que algunos se empeñan en seguir considerando un asesinato homófobo aunque no lo hacen los investigadores policiales.

En el capítulo de ocio y tiempo libre, a la vez que los que andaban aún con dudas van cediendo y dando por hecho que no habrá fiestas en los pueblos, celebramos los conciertos de piano de las Noches de Blanco y Negro en Sepúlveda; el programa del Museg en Segovia —chico, qué bien las Cantigas con instrumentación de la época— o el atracón de globos aerostáticos que nos hemos metido este fin de semana, con cogotazo incluido a una mujer que no vio llegar la cesta en Zamarramala. Bueno, ya sabe que se valora lo plástico de los balones en el aire y que el asunto salga en el telediario y ambas pruebas se consiguieron. Pues ya está: elevamos la cita anual a “imprescindible” en el calendario estival.

Hace calor en Segovia, si. Pero es que es verano así que no veo nada raro que se batan las marcas de temperatura. Aunque claro, hay que tener cuidado, que no tengo muy claro si fue “la caló” u otras cosas que también afectan el entendimiento lo que llevó a una joven a tratar de autolesionarse —intento de suicidio, lo han catalogado— lanzándose por el talud del Paseo del Salón por la parte de caída a San Millán… No hay constancia de que el Ayuntamiento tenga pensado nuevos vallados en la zona después del incidente.

Bueno, le dejo que voy a ver si me defiendo de una sentencia judicial que me ha caído por asuntos que no vienen al caso, que pienso decirles a los jueces que paso de sus “elucubraciones doctrinales” porque no me convienen nada de nada sus sentencias. A veces cuela, sobre todo si eres un político como los que disfrutamos en nuestros días y que tienen su público.

Que me haga caso: cuídese, no le ría las gracias al niño fiestero —7 de cada diez contagiados es un menor de 29 años y muchos de ellos pasan de confinarse pese al riesgo de contagio— por mucho que sea la niña de sus ojos y crea usted que hay que premiar su juventud aunque sea a costa de la salud de todos. Tenga paciencia a ver si acabamos con esto de una vez que ya estamos vacunados del todo la mitad de los segovianos… ¿No?