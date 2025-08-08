Sofocado un incendio de tierras de labor en las proximidades de El Parral

Los Bomberos de Segovia han dado por perimetrado y controlado el incendio que se ha desatado en torno a las 9.45 horas de este 8 de agosto en el entorno del barrio incorporado de Zamarramala, cerca que ha afectado a tierras de labor. El fuego se ha registrado en las cercanías de El Parral, en la zona de las canteras y de las antiguas cuevas de champiñones.

En los trabajos de extinción han trabajado los bomberos de Segovia, que han desplazado el lugar, nueve efectivos, un camión nodriza junto a otros vehículos, además de la junta de Castilla y León, que ha movilizado al helicóptero, un camión de extinción y diversos efectivos. En el dispositivo también han participado siete efectivos de la policía local.