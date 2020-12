11 Comments

Pues al final Melchor, Gaspar y Baltasar no tendrán su tradicional cabalgata callejera por Segovia, ante la prohibición de Sanidad de organizar eventos itinerantes susceptibles de generar masificación. La alternativa, “cabalgatas indoor” en el Pedro Delgado o similar, que era hasta donde permitía el último decreto de la Junta, ha sido rechazada de plano por el Ayuntamiento de Segovia por ser aún peor en la medida que, hasta en una ciudad pequeña como Segovia, garantizaba más amontonamientos si cabe.

Solución: los Reyes Magos vendrán en globo, una comitiva de globos que -si el tiempo no lo impide- recorrerá los cielos de Segovia y será retransmitida por televisión, en streaming a través de los perfiles sociales del consistorio y también de la televisión local. La “aéreo cabalgata” dará inicio a las 18 horas del 5 de enero, si bien en un lugar que se mantiene en secreto (y además puede variar por las condiciones climáticas) al objeto de evitar el “efecto llamada” entre los miles de súbditos del trío. Dos horas recorriendo los cielos segovianos y sobre las 20:15 se procederá en el ayuntamiento a la recepción institucional en petit comité de tan señalados visitantes.

Que este año vienen, además, con un cuarto rey, Artabán, el cuarto mago surgido de la imaginación de Henry van Dyke, y que para socorrer a un anciano llegó tarde. Un cuento especialmente querido por la alcaldesa, que ya consagró a Artabán el cuento de Navidad que dedicó a modo de felicitación navideña.

En casa y calentitos

No le ha faltado imaginación al área de Cultura para salir al paso de una situación imposible. Sobre 15.000 personas hacinadas en las calles congregan cada año los reyes, en el evento más masivo del calendario anual. Imposible en tiempos de covid. La primera alternativa ideada por el equipo de Gina Aguiar fue un enorme pasacalles, si los niños no pueden saludar a sus majestades serán SSMN los que se acerquen a los niños expandiendo la cabalgata por las principales calles de la capital. Esta era la opción sobre la que se venía trabajando y que minimizaba la masificación.

Pero el 3 de diciembre la Junta endurecía las medidas de restricción y también prohibía las cabalgatas móviles. No es viable hacer circular a los reyes por toda calle y portal, de donde tampoco esta opción excluía masificaciones. En su lugar, alternativa como mucho aplicable en pueblos pequeños, se abría la posibilidad de cabalgatas estáticas a celebrar bajo cubierto. “Pero no es viable. En un mes no podíamos organizarlo y nos creaba más complicaciones”, señalaba Aguiar. Ejemplo, se hubieran tenido que celebrar “sesiones” de 500 espectadores, todos ellos con un sitio previamente asignado. 500 que entran que salen, que se juntan con otros 500, que si se desinfecta… La opción de la Junta, realmente, no parecía muy aplicable. “No tiene sentido y tampoco era segura”, explicaba la concejala.