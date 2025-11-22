7 Comments

La semana pasada, Susana Suárez, procuradora en Cortes de Castilla y León por Segovia, de VOX, preguntó al consejero de Movilidad por el proyecto de la nueva Estación de Autobuses. Simultáneamente desde el Grupo Municipal VOX hicimos lo propio. Las respuestas en ambos casos fueron evasivas, porque cuando no hay avances, se intenta cubrir el vacío con frases infladas de nada.
Pero esas preguntotas han preocupado al Alcalde Mazarías, siempre diligente cuando se trata de cubrir la nada con un manto de grandilocuencia, reaccionó de inmediato con su maniobra favorita: una bomba de humo informativa, cuidadosamente escenificada y gentilmente trasladada por algunos medios, que la difunden con la devoción con que se repiten las letanías religiosas.
Así, divulgaron un relato construido al milímetro por el gabinete municipal de comunicación: la Sareb vende el 82 % del Velódromo, existe “sintonía” con los nuevos propietarios, y el Ayuntamiento -con solemnidad de procesión mayor- convocará la junta de compensación para resolver uno de los “problemas históricos” de la ciudad.
Lo que el Alcalde Mazarías omite con esmero, es que estos terrenos ya fueron objeto hace años de una suerte de concentración urbana, con pleitos incluidos, que desembocó en adjudicaciones inscritas en el Registro de la Propiedad.
Tampoco dice que parte del 8% restante está hipotecado, lo que introduce a los bancos en este ya laberíntico escenario.
Y mucho menos explica que lo que se pretende utilizar para la nueva estación es suelo urbano consolidado, caro, lento de expropiar y todo lo contrario a los fuegos de artificio que el munícipe pretende proyectar.
A esto se suma otro detalle que el Alcalde Mazarías evita cuidadosamente: pretender que este proyecto se active por arte de junta de compensación es desconocer la realidad o intentar engañar a los segovianos. La junta de compensación no es un ejército disciplinado; es un parlamento caótico donde cada propietario juega según su propio interés, y donde el menor desacuerdo paraliza todo durante meses, cuando no años (acordémonos de la situación en la que se encuentra el CIDE).
Lo verdaderamente significativo de todo este asunto no es lo que se dice, sino lo que se pasa por alto: la situación de los vecinos que llevan años soportando la Estación bajo sus ventanas. Son ellos quienes padecen los ruidos, las maniobras a todas horas, la intranquilidad constante y hasta las consecuencias jurídicas de decisiones municipales mal ejecutadas, como la famosa marquesina, cuya retirada acabó costando dinero público.
Estos vecinos, acostumbrados a escuchar anuncios que nunca desembocan en nada concreto, están ya más que cansados. Quieren la nueva Estación de Autobuses cuanto antes, y quieren sobre todo que el Alcalde Mazarías deje de vender expectativas vacías mientras la instalación continúa generándoles molestias diarias. Porque volver ahora a sacar titulares sobre el “avance” del proyecto, sin haber resuelto lo más elemental -disponer de los terrenos donde ubicar la futura estación-, no es información, ni planificación, ni transparencia, es solo alimentar ilusiones que no se sostienen y, en definitiva, volver a engañar a quienes más llevan sufriendo este problema.
Desde el Grupo Municipal VOX, que hemos mantenido conversaciones directas con ellos, lo sabemos bien. No piden discursos ni promesas de campaña: piden que el traslado sea real, cercano y viable, y que no se juegue con un asunto que afecta a su descanso, su día a día y su calidad de vida.
Todo este súbito fervor por anunciar avances que no existen encuentra explicación en un único dato: en marzo de 2026 habrá elecciones autonómicas. A partir de ahora, todo todo cuanto anuncie el Partido Popular en Segovia -absolutamente todo- deberá interpretarse como lo que en realidad es: propaganda electoral.
Nada de ello nace de la planificación ni del impulso municipal, sino de la necesidad de vestir una gestión débil, sin fuerza, y sin capacidad real de actuación. El Alcalde Mazarías, en todo este tiempo, no puede exhibir un solo logro relevante en la ciudad. Por eso se aferra al abrigo político de Mañueco, como quien se cobija bajo un toldo ajeno cuando empieza a llover. Y así pretende vender como avances municipales meros titulares prefabricados, solo para simular que algo se mueve.
Segovia no tendrá una nueva Estación de Autobuses en esta legislatura. No la tendrá porque no hay terrenos, no hay financiación, no hay proyecto maduro, no hay acuerdos jurídicos posibles a corto plazo y no hay voluntad real de afrontar la complejidad que implica.
Lo que sí habrá, por desgracia, es más bombas de humo, más confusión y más barullo: ese revoltijo municipal tan característico de un equipo de gobierno que confunde propaganda con gestión, y titulares con soluciones.
En definitiva, todo este repentino interés por la futura estación no revela avance alguno, sino la urgencia electoral de un Partido Popular que se aproxima a marzo de 2026 sin un solo logro real que exhibir. Y así, lo que debería ser una actuación seria y planificada, se transforma en un mero ejercicio de ilusionismo político.
Porque mientras no aparezcan ni los terrenos, ni el proyecto, ni la financiación, ni los acuerdos imprescindibles para hacerlo viable, lo único verdaderamente consolidado en Segovia, será el barullo del Alcalde Mazarías.
22 noviembre, 2025
Mu bien, marqués. Ya tenemos claro que conoces acunonobdos vecinos de Ezequiel González y que has oído hablar de Velódromo sí que no sabes mucho cómo está la cosa. Mu bien, marqués. Así funciona Vox. Anda, marqués. Llama a Madrid y pregunta la próxima idea peregrina que tenéis que soltar. Sois mu graciosos los de Vox y los de Segovia listos, mu listos. Mu bien marqués.
22 noviembre, 2025
Sr. Marqués, buen intento de arrimar ascuas a su sardina. Pero usted mismo da la clave: la complejidad tramitacional para la obtención de los terrenos tan particulares, algo que lleva su tiempo y que, hasta su consecución, no pueden sacarse a concurso proyectos técnicos. De obras ni le hablo. Sabe usted perfectamente que en 20 años el PSOE no dio ni un solo paso en resolver el asunto, pero parece que eso se le olvida ahora, debe ser porque tienen intereses comunes para derrocar cual pinza al PP… qué triste… me pregunto quién está en modo electoral ya…
Dé por seguro que, en otra ubicación más sencilla y menos operativa, la estación estaría ya en marcha, si bien para el PP prima la comodidad de los segovianos.
Pero qué va a saber usted, si no ha cogido un autobús en su vida.
22 noviembre, 2025
Hay que preguntar menos y proponer mas. En política no vale criticar sin aportar ideas para solucionar problemas. En vez de insultos colaboración. Hay que entenderse, estrechar lazos, y no cavar trincheras. ¡Hombre, por favor! ¡Que la noche es muy larga y alberga horrores! (Como en Juego de Tronos)
22 noviembre, 2025
Aún estando casi al otro extremo, don Ignacio, cuánta razón tiene en esta sinrazón.
Esperemos que lo cumplan todos, el entendimiento, claro.
Nos podemos entender y, al menos, se intentó estos años. Por cierto: contrólenme a la tropa de calle y de Redes 😉
22 noviembre, 2025
Recuerdo también cuando MazaCantamañanas prometió una residencia para ancianos en el Policlínico, lanzaderas Loba-Colón para evitar la contaminación en el recinto amurallado y ahorrar los casi medio millón de euros/año que derrochamos en eso (490 km X 3,3€/km = 1.617€/dia X 300 dias = 485.100€/año), ni va a construir el parking de los Tilos, ni el Centro de Interpretación del Acueducto… Lo que ha habido es un ENROME FRAUDE del Partido Popular en designar a dedo a Mazarias como candidato en 2023. Y si no convoquen pronto el “por motivos personales” (Arahuetes-2014, Luquero-2022) vuelvan a la oposición durante otros 24 años, por defraudar a sus PROPIOS VOTANTES. El problema que tiene Maza es que cree que tiene que convencer a los votantes de los otros partidos para el voto, cuando en realidad lo que pasa es que él mismo ha defraudado a los votantes del PP…
22 noviembre, 2025
Pues la chorrada de las lanzaderas al casco antiguo menos mal que no la llevó a cabo. Supondría un auténtico trastorno para los usuarios habituales del bus urbano.
22 noviembre, 2025
Juan: Se confunde…no controlo a nadie porque no pertenezco a ninguna organización política, ni a ningún movimiento social, y soy muy anterior a la revolución tecnológica para manejar las redes de moda. En cuanto a extremos es usted el que se enmarca en uno de ellos, pero no lo haga conmigo, porque los extremistas no buscan la concordia, el diálogo, la empatía, solo la confrontación, y el resurgir de las dos Españas para provecho propio. Un saludo. (elija usted de qué manera, con el puño cerrado, con el brazo en alto…)