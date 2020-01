Sánchez y el abrazo del oso, ¿quién abraza a quién?

Más allá de las palabras bonitas, la cruda realidad. ¿Dónde está el dinero? A lo que entendí del discurso de Pedro Sánchez en la investidura, se subirá el IRPF solo a aquellos contribuyentes que cotizan más de 130.000€. Para hacerse una idea, hay 91.000 contribuyentes en España que declararon ganar en 2018 más de 140.000€. Son el 0.5% del total de contribuyentes y supone el 11% del pastel, 8.000M€. Es decir, subiendo la friolera de 10 puntos se obtendrían de aquí a dos años 800M€ que no dan ni para actualizar el IPC de las pensiones de unos meses. Se habló también de subir el impuesto de Sociedades solo a las grandes empresas. Les ahorro el sarcasmo, cualquier inspector de Hacienda les dirá porqué eso no es verdad. La verdad es que considerando la que nos espera, crisis económica, Bréxit, cierre del grifo del BCE, lo sensato es esperar una seria contracción del ingreso fiscal en 2020. Menos dinero para más. Con lo que quédense con lo que al final se va a hacer. Caña a la iglesia católica, el día de los represaliados por Franco el 31 de octubre. Acaso una enésima reforma laboral. ¡Y aire!

Tonterías una detrás de otra. El tema es si Sánchez se “ha vendido” a los catalanes. Eso es lo que parece importar. Al respecto, lo poco que sé de cierto es que se abre la posibilidad de una mesa de diálogo. Y me parece estupendo. ¿Por qué no? En realidad, lo que me sorprende es que ERC haya aceptado así sin más (sin relatores, sin tutelaje internacional) el rocombolesco sit and talk propuesto por Sánchez para prorrogar su estancia en La Moncloa. Gran acierto de Sánchez el trilero, que dice, vale, voy a dialogar, sin que ni siquiera le impongan una agenda de temas o unos interlocutores. Lo hubiera firmado Casado, ya les digo yo… Más caro parece el botín de Bildu, sacar a la Guardia Civil de Navarra.